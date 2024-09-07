اليوم السابع
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وزير التعليم يناقش الاستعداد للعام الدراسى الجديد مع مديرى المدارس

السبت، 07 سبتمبر 2024 12:54 م
وزير التعليم يناقش الاستعداد للعام الدراسى الجديد مع مديرى المدارس جانب من الاجتماع
كتب محمود طه حسين

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ناقش محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم اليوم مع 200 مدير مدرسة من مدارس مديرية التربية والتعليم  بالدقهلية بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الاستعداد للعام الدراسي الجديد والمشكلات التى تواجههم  حيث أشاد الوزير بدور المديرين و المعلمين في العملية التعليمية و أكد علي أهمية دورهم في تنفيذ القرارات الوزارية و استمع الي مشاكلهم التي يواجهونها علي أرض الواقع و اقتراحاتهم لحلها كمل تناول حل مشكلة الكثافات بالفصول.

و أشار الوزير الي أهمية الانضباط لما له من تأثير كبير علي جدية سير اليوم الدراسي و تطوير العملية التعليمية كما وعد الوزير أيضا بسد العجز في المعلمين قبل بدء العام الدراسي عن طريق المعلمين بالحصة و إعادة هيكلة التعليم الثانوي و وعد سيادته أيضا بتحسين الأجور خلال الفترة القادمة و حل مشكلة العجز في الإداريين و العمال.

 







وزارة التربية والتعليمء الاستعداد للعام الدراسي الجديد

وزير التعليم يتلقى مع 200 مدير مدرسة لاستماع إلى مشاكلهم




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