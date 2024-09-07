وزارة العمل: متابعة أعمال تنفيذ مقر منطقة عمل المنزلة لتقديم خدماتها للمواطنين

كتبت آية دعبس

استقبلت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، وفد من الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل ، أعضاء اللجنة الفنية التى شكلها وزير العمل محمد جبران لمتابعة الأعمال الفنية المنتهية بمبنى منطقة عمل المنزلة الجديد التابع لمديرية العمل ، ووضع التوصيات اللازمة لتسهيل عمل الموظفين بمقر المنطقة وتسهيل انجاز الخدمات للمواطنين المترددين على المنطقة بشكل لائق وكريم ، والاستفادة من جميع الخدمات التى تقدمها الوزارة ، حيث جرى إنتقال الوفد لمبنى المنطقة الجديد بمدينة المنزلة وعمل المعاينة اللازمة له بحضور وكيل المديرية ،ومدير الشؤون الإدارية ،ومدير عام التخطيط والمتابعة ، ومدير منطقة العمل بالمنزلة .



وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة متابعة تطوير البنية التحتية لمقرات مكاتب ومناطق العمل التابعة لوزارة العمل وإعداد التقارير الفنية حول الأعمال التي تم الإنتهاء منها فى تلك المقرات ، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



كما نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، جولة تفقدية لمركز تدريب مهني محرم بك، وذلك لمتابعة الدورات التدريبية المجانية المنفذة في إطار مشروع تعزيز المهارات الحياتية والحرفية المختلفة للفتيات والسيدات للتأهيل لسوق العمل ، والذى يجرى تنفيذه بالتعاون بين وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بوزارة العمل ، في إطار البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women Egypt " لتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، وبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر" وتم تنفيذهما بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي ووزارة العمل والمجلس القومي للمرأة ، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم ، وذلك لعدد 24 متدربة على مهنة التطريز، والتى تبلغ مدة التدريب خلالها : 3 أيام للتدريب على المهارات الحياتية ، ومهارات التوظيف ، و20 يوماً تدريباً فنياً حسب تخصص الحرفة أسبوعيًا ، من الأحد إلى الخميس ، ومدة لا تقل عن 20 يوماً تدريباً عملياً للمتميزات، كما أن التدريب تفاعلي وبالحضور الشخصي ويحصل الخريجات على شهادة بإتمام الدورة التدريبية من شركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم .



وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، أن تلك الدورات التدريبية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، بالعمل على تنمية مهارات الشباب والعمال ،وفقاً للتطورات والاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن، وتطوير منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتعاون مع القطاع الخاص للإستفادة من خبراته فى هذا المجال.

وأضاف وكيل المديرية أن ذلك التدريب يأتي في إطار المشروع المشترك الذي يهدف لتدريب وتنمية مهارات لعدد 340 فتاة وسيدة على المهارات الحياتية والتخصصات المهنية المختلفة ، وذلك بمقر المراكز التدريبية التابعة للمديرية ، بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي(سيدا) Sida ، وسفارة السويد بالقاهرة والوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA ، وشارك فى الجولة ايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب ، وحنان محمد مدير مركز تدريب مهني محرم بك .



