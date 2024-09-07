اليوم السابع
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وزارة التعليم تبدأ التعاقد مع المعلمين الجدد الأسبوع الحالى وهذه مسوغات التعيين

السبت، 07 سبتمبر 2024 10:52 ص
وزارة التعليم تبدأ التعاقد مع المعلمين الجدد الأسبوع الحالى وهذه مسوغات التعيين وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تبدأ المديريات التعليمية والإدارات التعاقد مع المعلمين الجدد بالدفعة الثانية وكذلك الناجحين في الاختبارات والتظلمات في المرحلة الأولى خلال الأسبوع الجارى، وأعلنت المديريات التعليمية مسوغات التعيين والأوراق المطلوبة وتشمل بطاقه الرقم القومي وجهين أو جواز السفر سارية بعد الاطلاع على الأصل.

1- بطاقة الرقم القومي وجهين أو جواز السفر سارية بعد الاطلاع على الأصل.

2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة للمديرية.

3- إقرار موقع من المرشح للتعاقد أمام المسؤول عن إدارة الموارد البشرية ومصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تاديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة.

4- قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية واجتياز المرشح للكشف الطبي وتحليل المخدرات.

5- شهادة ميلاد مميكنة.

6- أصل المؤهل الدراسي.

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

8- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

9- إقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية.

ونبهت المديريات المتعاقدين الجدد بعدم التخلف، والالتزام بالأسماء الواردة من الإدارة المركزية لشؤون المعلمين.


 







وزارة التربية والتعليم

التعاقد مع المعلمين الجدد

الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الجدد

المعلمين الجدد

بطاقة الرقم القومي




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