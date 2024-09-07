أول معرض دائم لوزارة التموين لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة 30%.. تفاصيل

كتب مدحت وهبة

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين فى تنظيم أول معرض دائمة تقيمه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يقام على مساحة 1000 متر مربع، في منطقة السواح، وسيتم طرح أكثر من 600 صنفَا من السلع الغذائية وغير الغدائية بكمية تصل إلي 3 آلاف طن ، ويتضمن كافة السلع الغذائية بتخفيضات تترواح من 20 إلى 30 % ومن المقرر ان يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين المعرض غدا الاحد بحضور اللواء علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويشارك فى المعرض شركات المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، منها شركات الزيوت، والصابون والمنظفات، ومضارب الأرز، والسكر والصناعات التكاملية، والمطاحن، والمخابز، وورق الطباعة، اللحوم والأسماك والدواجن، العصائر والمشروبات والمعلبات والمياه الطبيعية.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ،قد افتتح نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء الخميس الماضى معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسى بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بارض المعارض بمدينة نصر ويوفر العارضين المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى تصل الى 30%.



