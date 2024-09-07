اليوم السابع
Ads
السبت، 07 سبتمبر 2024 12:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الثانوية الأزهرية 2024.. استمرار إتاحة باب تسجبل الرغبات للطلاب

السبت، 07 سبتمبر 2024 11:53 ص
تنسيق الثانوية الأزهرية 2024.. استمرار إتاحة باب تسجبل الرغبات للطلاب جامعة الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فتحت بوابة الحكومة المصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين بالدورين الأول والثانى، عبر بوابة الحكومة المصرية.

للدخول لموقع التنسيق اضغط هنا

وكان قد صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء العمل بمكاتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر بداية من يوم السبت القادم الموافق 7 من سبتمبر وحتى يوم الخميس الموافق 12 من سبتمبر 2024م.

وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن التسجيل متاح للطلبة الناجحين في الدور الأول للثانوية الأزهرية للعام الحالي 2023 - 2024 م، وأن التسجيل لطلبة الدور الثاني الذين تم اعتماد نتيجتهم اليوم سوف يكون متاحًا يوم الاثنين القادم الموافق  9 من سبتمبر.

وناشد مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني الطلاب والطالبات بالالتزام بتسجيل رغباتهم خلال الفترة المعلنة، وطالبهم بقراءة الدليل بعناية؛ لمعرفة التخصصات المختلفة بمختلف الكليات، وكذلك بتحري الدقة في كتابة الرغبات؛ حرصًا على مصلحة الطلاب.

هذا ويستطيع الطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال بوابة تنسيق الجامعات مصر الرقمية من خلال الرابط الآتي:
https://tansik.digital.gov.eg/application/

 

 







الثانوية الازهرية

تنسيق جامعة الازهر

تنسيق كليات الازهر

تنسيق الثانوية الازهرية

جامعة الازهر

تنسيق اﻷزهر

تنسيق الازهر 2024

تنسيق جامعة الأزهر 2024

تنسيق الثانوية الازهرية 2024

تنسيق الازهر 2024علمى

تنسيق الازهر 2024أدبى

تنسيق الازهر 2024علمى بنين

تنسيق الازهر 2024علمى بنات

تنسيق الازهر 2024أدبى بنين

تنسيق الازهر 2024 أدبى بنات

جامعة الأزهر

نتيجة تنسيق الازهر

تنسيق الجامعات 2024

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة