هيئة الدواء تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن نواقص الدواء

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية إنه فى حالة إذا كان هناك أى استفسارات عن نواقص الأدوية ، يرجى التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو استخدام خدمة توافر على الموقع الإلكترونى للهيئة.

كانت هيئة الدواء المصرية حذرت المواطنين من الانسياق وراء إعلانات بيع المستحضرات والمستلزمات الطبية التى يتم تداولها على وسائل الإعلام وبعض القنوات الفضائية، وتهيب الهيئة بالمواطنين عدم استخدام أى مستحضرات أو مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وغير حاصلة على تصريح بالتداول من هيئة الدواء المصرية.

كما تناشد الهيئة المواطنين الإبلاغ الفورى عن أى إعلان غير ملائم، أو يحتوى على معلومات غير صحيحة أو مضللة؛ حيث يكون الإبلاغ عبر الموقع الرسمى للهيئة، سواء من خلال الرابط المرفق: https://bit.ly/3TdOPV5 أو عبر مسح الكود الموجود من أى جهاز محمول.

جاء ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية المتداولة بسوق الدواء المصرى، والعمل على تفعيل دور المواطن فى مواجهة تحديات الغش الدوائى، والعمل على إحكام السيطرة والرقابة على سوق المستحضرات والمستلزمات الطبية المصرى.