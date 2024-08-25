أخبار × 24 ساعة.. الأعلى للجامعات يضع ضوابط حفلات التخرج

كتب سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

غدا.. طقس حار رطب نهارا وأمطار رعدية بحلايب وشلاتين والعظمى بالقاهرة 35 درجة

وزارة التعليم العالى تستهدف تخصيص 30 دقيقة لممارسة الرياضة بالجامعات كل يوم

الأعلى للجامعات يضع ضوابط حفلات التخرج.. حظر حضور أعضاء هيئة التدريس

التعليم العالى توجه بجاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال الطلاب والكشف عليهم

متحدث التعليم: استعادة دور ريادة المدرسة الهدف الأساسى للوزارة

المرحلة الثالثة.. موعد إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة

لجان الثانوية العامة تحذر الطلاب من دخول لجان الامتحان بالموبايل