أخبار × 24 ساعة.. الأعلى للجامعات يضع ضوابط حفلات التخرج

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
غدا.. طقس حار رطب نهارا وأمطار رعدية بحلايب وشلاتين والعظمى بالقاهرة 35 درجة
وزارة التعليم العالى تستهدف تخصيص 30 دقيقة لممارسة الرياضة بالجامعات كل يوم
الأعلى للجامعات يضع ضوابط حفلات التخرج.. حظر حضور أعضاء هيئة التدريس
التعليم العالى توجه بجاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال الطلاب والكشف عليهم
متحدث التعليم: استعادة دور ريادة المدرسة الهدف الأساسى للوزارة
المرحلة الثالثة.. موعد إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة
لجان الثانوية العامة تحذر الطلاب من دخول لجان الامتحان بالموبايل
وزارة التعليم تعلن ضوابط توزيع درجات التقييم لأولى وثانية ثانوى بعد الهيكلة
وزارة التعليم: 40% أعمال سنة للمادة بتقييمات أولى وثانية ثانوى
وزارة التعليم: لا صحة لتحويل معلمى الحاسب لتدريس الرياضيات بالابتدائية
وزارة التعليم تنفى تأجيل بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد
التعليم العالى: تسجيل 325 ألف طالب فى تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات
أخبار مصر.. التعليم تنفى تأجيل بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الجديد
تنسيق المرحلة الثانية.. مد التقديم لطلاب الثانوية العامة يومًا إضافيًا
تنسيق المرحلة الثانية.. إقبال على معامل تنسيق جامعة القاهرة لتسجيل الرغبات
وزارة التعليم: رصد 4 حالات غش بامتحان العربى للثانوية العامة دور ثان
تنسيق الشهادات المعادلة.. إتاحة تسجيل الرغبات لاختبارات القدرات 25 أغسطس
لخريجات تربية رياضية.. اعرفى كيفية الالتحاق بكلية الشرطة بتقدير مقبول
وزير الأوقاف يلتقى مفتى كازاخستان على هامش المؤتمر الدولى الخامس والثلاثين
وزارة الزراعة: متوسط إنتاجية الأصناف الجديدة من الأرز 4 أطنان للفدان
نقابة المهندسين: لن نقيد أى خريج من الدبلومات الفنية 3 سنوات إلا بعد اجتيازهم الاختبارات
وزير الأوقاف يستقبل وزير الشئون الدينية والدعوة والإرشاد بالسعودية
وزير التموين يوجه بتخصيص أماكن لطرح الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة
رابط التحويلات المدرسية بالجيزة للعام الدراسى 2024/2025
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