وزارة الزراعة: متوسط إنتاجية الأصناف الجديدة من الأرز 4 أطنان للفدان

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور حمدي الموافي رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين بوزارة الزراعة إن مصر تتربع على قمة العالم في إنتاج الأرز، وذلك بفضل جهود علماء مركز البحوث الزراعية، مشيرًا الى أن هناك تطورا كبيرا في الأصناف، حيث أصبح هناك أصناف تستخدم كميات مياه أقل ما بين 5 إلى 6 آلاف متر مكعب بعدما كانت تتراوح بين 8 إلى 9 آلاف متر مكعب في الموسم، وكذلك مدة مكوثها في الأرض مثل الصنف جيزة 175 الذي يستمر لمدة 120 يوم فقط.

أضاف الموافي أن متوسط الإنتاجية للأصناف القديمة كان 2.4 طن للفدان في حين أن الأصناف الجديدة متوسط الإنتاجية 4 طن للفدان.



و يعد معهد بحوث ‏المحاصيل الحقلية ‏العمود الفقرى لمركز البحوث الزراعية نظرا لدوره الهام فى تطوير إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، حيث يهدف المعهد إلى تعزيز سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 والتى تقدم الحلول لأهم التحديات التى تواجه القطاع الزراعى.

ويقدم المعهد جميع إسهامته ومجهوداته فى مواجهة تلك التحديات ومن بينها استنباط أصناف عالية الانتاجية قصيرة العمر موفرة للمياه، مقاومة للإجهادات البيئية والحيوية ذات جودة عالية، وانتاج تقاوى المربى والأساس للأصناف المنزرعة من المحاصيل الحقلية وتطوير وتحديث التوصيات الفنية والتكنولوجيات الحديثة لكل محصول وكل منطقة زراعية فضلًا عن نقل التكنولوجيا من خلال الحملات القومية والحقول الإرشادية والمدارس الحقلية والارشاد الرقمى لتوصيل نتائج الابحاث العلمية التطبيقية للمزارعين.