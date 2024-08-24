اليوم السابع
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غدا.. طقس حار رطب نهارا وأمطار رعدية بحلايب وشلاتين والعظمى بالقاهرة 35 درجة

السبت، 24 أغسطس 2024 05:12 م
غدا.. طقس حار رطب نهارا وأمطار رعدية بحلايب وشلاتين والعظمى بالقاهرة 35 درجة الطقس
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

كما يشهد غدا فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل ، مع وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29.

 







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