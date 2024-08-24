اليوم السابع
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نقابة المهندسين: لن نقيد أى خريج من الدبلومات الفنية 3 سنوات إلا بعد اجتيازهم الاختبارات

السبت، 24 أغسطس 2024 04:56 م
نقابة المهندسين: لن نقيد أى خريج من الدبلومات الفنية 3 سنوات إلا بعد اجتيازهم الاختبارات النقابة العامة للمهندسين
كتبت آية دعبس

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أصدرت النقابة العامة للمهندسين، بيانا، خاصا بالمتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد الهندسية، إنطلاقاً من مسئوليتها النقابية والمجتمعية، وحرصا على المصلحة العامة ومصلحتكم الخاصة.

وقالت النقابة، إنه بناءً على قرار نقابة المهندسين المصرية الصادر بتاريخ 30/07/2023، وجب التنويه والتأكيد على الآتي:

أولاً: لن تقيد النقابة أي خريج من الحاصلين على الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) إلا بعد اجتيازهم الاختبارات المؤهلة للتعليم الهندسي بناءً على قرارات المجلس الأعلى للجامعات؛ وذلك ليتقارب مستواهم العلمي بالحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي رياضة.

ثانيا: لن تقيد النقابة أي خريج من الحاصلين على ثانوية عامة أدبي مهما كانت الجهة الحاصل منها (داخل أو خارج جمهورية مصر العربية).


 







نقابة المهندسين

قيد الدبلومات الفنية بنقابة المهندسين

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