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وزارة التعليم: 40% أعمال سنة للمادة بتقييمات أولى وثانية ثانوى

السبت، 24 أغسطس 2024 09:43 ص
وزارة التعليم: 40% أعمال سنة للمادة بتقييمات أولى وثانية ثانوى وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجمالي أعمال السنة للصفين الأول والثانى الثانوى العام بالعام الدراسى الجديد، 2024-2025 تمثل 40% من الدرجة الكلية للمادة، موضحة أنها تتضمن السلوك والمواظبة بنسبة 10%، وكشكول الحصة والواجب بنسبة 15%، والتقييم الأسبوعي بنسبة 15%، ليكون بذلك ويتم احتساب مجموع درجات الطالب في المادة الواحدة من خلال ضرب حساب متوسط درجة الطالب فى النهاية العظمى للمادة وقسمتهم على 100.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، كافة التفاصيل المتعلقة توزيع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة 100% لكل مادة دراسية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، وذلك بداية من العام الدراسي الجديد 2024،2025.

وأوضحت الوزارة أن الفصل الدراسي الواحد يضم اختبارين شهريين، ويستهدف اختبار الشهر الأول أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15% من الدرجات، كما يستهدف الاختبار فى الشهر الثاني أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15%.

 







وزارة التربية والتعليم

اعمال السنة

درجات أعمال السنة

درجات اعمال السنة لاولى ثانوى عام

درجات اعمال السنة للصف الثانى الثانوى 2025

اليوم السابع بلس




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