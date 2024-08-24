التعليم العالى توجه بجاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال الطلاب والكشف عليهم

محمد صبحى

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى باستمرار جهود الجامعات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2025، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمباني، والمُدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، والمدن الجامعية، والتأكد من وجود وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية؛ حفاظًا على الأرواح والمنشآت.

ووجه الوزير أيضًا بضرورة جاهزية كافة المستشفيات الجامعية؛ لاستقبال الطلاب الجُدد، وإجراء الكشوف الطبية اللازمة قبل التحاقهم بالجامعات، والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية؛ لاستمرار عملها في تقديم خدماتها الصحية للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بمدينة العلمين الجديدة.