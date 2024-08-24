متحدث التعليم: استعادة دور ريادة المدرسة الهدف الأساسى للوزارة

كتب محمد شعلان

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن هناك تحديات متراكمة وفي رؤية واضحة أعلن عنها وزير التربية والتعليم متعلقة بالكثافات الطلابية وسد عجز المعلمين وجذب الطلاب للمدرس وإعادة هيكلة المناهج التعليمية.

وأوضح شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة سي بي سي، أن الهدف من مواجهة التحديات هو فكرة استعادة الدور الحقيقي للمدرسة وفكرة دور المدرس وتلقى خدمة تعليمية متميزة وهذ ما تركز عليه الوزارة، مؤكدا أن استعادة دور ريادة المدرسة والعملية التعليمية داخل الفصل هو الهدف الأساسي للوزارة الفترة القادمة.



واستكمل: "اعلان الوزارة لتقييم الصفين الأول والثاني الثانوي العام هدفه الطالب يتفاعل داخل الفصل ويقدر يحصل على تحصيل دراسي ويطور مهاراته ويكون في آليات تقييم واضحة ومحددة وهيكون في دور حقيقي للمدرسة وداخل الفصل ورقابة من الوزارة على العملية التعليمية".

