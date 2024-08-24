تنسيق المرحلة الثانية.. إقبال على معامل تنسيق جامعة القاهرة لتسجيل الرغبات

بتول عصام- سارة وائل

استقبلت معامل تنسيق كلية الهندسة بجامعة القاهرة، طلاب المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات، وذلك بالتزامن مع إتاحة تسجيل وإدخال الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى، وشهدت معامل التنسيق إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة وذلك قبل غلق المعامل المحدد له الثالثة عصرا.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة المصرية في تمام الساعة السابعة من مساء غدًا الأحد الموافق 25 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن

وتتواجد معامل التنسيق في جامعة القاهرة، والتي استكملت استعدادتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2023 لتسجيل الرغبات، حيث تستقبل معامل تنسيق جامعة القاهرة بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، مع تقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة طوال فترة التنسيق.

وأعلنت جامعت القاهرة وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل، وأن معامل التنسيق الثلاثة معدة ومجهزة على أكمل وجه وتضم أجهزة حاسب آلي حديثة مزودة بالإنترنت وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، وتواجد مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور.