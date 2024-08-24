المرحلة الثالثة.. موعد إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة

محمد صبحى

‏يتساءل طلاب الثانوية العامة عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة وإتاحة الموقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بعد مرحلة تقليل الاغتراب "التحويلات" إذ إنه من المقرر أن يعلن مكتب التنسيق مرحلة تقليل الاغتراب بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية حتى يستفيد منها طلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق.

كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة المصرية في تمام الساعة السابعة من مساء غدًا الأحد الموافق 25 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

يمكن للطلاب التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg

ويُتاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، كما يتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة.

وعلى أبنائنا الطلاب استغلال فرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء غدًا الأحد الموافق 25 أغسطس، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.