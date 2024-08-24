أخبار مصر.. التعليم تنفى تأجيل بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الجديد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وزارة التعليم تنفى تأجيل بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد من أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددةً على أنه سيتم بدء الدراسة بكافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية في موعدها المقرر وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي الجديد 2024/2025 دون أي تأجيل، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024.

وزير الخارجية بمؤتمر التيكاد يؤكد دعم مصر للمرأة وحل النزاعات وبناء السلام

شارك بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم السبت، في غداء العمل الذي نظمته وزيرة الخارجية اليابانية "يوكو كاميكاوا" تحت عنوان "المساهمة في حل التحديات العالمية" كأولى فعاليات مؤتمر التيكاد، حيث تركزت المناقشات على موضوعات المرأة والشباب، ومنظور المرأة والسلم والأمن، والتحول الرقمي، والنمو الأخضر، والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الجهود في مجال الحوكمة العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة المستقبل القادمة، وإصلاح مجلس الأمن، وبنوك التنمية متعددة الأطراف. وزير الإنتاج الحربى: مستمرون فى جولات تفقدية مفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية مفاجئة لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع للوزارة، وذلك فى إطار حرصه على متابعة انتظام سير العمل على أرض الواقع .

وزارة التعليم: لا صحة لتحويل معلمى الحاسب لتدريس الرياضيات بالابتدائية

نفى وزارة التربية والتعليم صدور قرار رسمي ينص على تحويل معلمى الحاسب الآلى الحاصلين على بكالوريوس تجارة وتربوي إلى معلمي مادة الرياضيات لمرحلة الإبتدائية. تنسيق المرحلة الثانية.. استمرار إتاحة تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى ‏‎يواصل طلاب الثانوية العامة بـ تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات اليوم السبت، إدخال وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى، و230 للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% وسيتم إتاحة التقدم لـ 286 ألفا و88 طالبا لشعبة علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية 66 ألفا و969 طالبا وطالبة بإجمالى 353057. وزارة الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة بمشروع سكن مصر بالمنصورة 29 سبتمبر صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 29/9/2024، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 3/12/2024، في تسليم دفعة جديدة " 107 عمارات " من مشروع سكن مصر بالمناطق الأولى والثانية والثالثة بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة.

وزارة التعليم تعلن ضوابط توزيع درجات التقييم لأولى وثانية ثانوى بعد الهيكلة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، كافة التفاصيل المتعلقة توزيع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة 100% لكل مادة دراسية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، وذلك بداية من العام الدراسي الجديد 2024،2025

اليوم طقس حار على أغلب الأنحاء وارتفاع نسب الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة