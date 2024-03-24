أخبار × 24 ساعة.. تسليم 109 شقق للمتضررين من مسار القطار الكهربائى بحلوان

إعداد سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

المدارس تبدأ تقييم الطلاب فى امتحان شهر مارس الأسبوع الجارى

وزير النقل يسلم 109 شقق للمتضررين من مسار القطار الكهربائي السريع بحلوان

وزارة الأوقاف: الاعتكاف فى أكثر من 5 آلاف مسجد وهذه ضوابطه

طقس غد.. انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار بعدة مناطق والعظمى بالقاهرة 20 درجة

شيخ الأزهر: المتطرفون يكفرون الحكام بحجة أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله

محافظ الجيزة: السيطرة على حريق الباخرة النيلية دون وقوع أي خسائر

حفل إفطار جماعى لـ1000 مواطن من أهالى نزلة السمان بروضة أكتوبر.. صور

نخبة من أكبر القراء يؤمون آلاف المصلين في العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

السكة الحديد تستبدل عربات بعض القطارات العادية بأخرى مكيفة.. تفاصيل

شروط العمل بكنترولات الثانوية العامة 2024 وموعد المقابلات للمتقدمين

الجامع الأزهر ينظم إفطارًا جماعيًّا للطلاب المصريين في فرع الجامعة بالدراسة

وزارة الأوقاف: الاعتكاف فى أكثر من 5 آلاف مسجد وهذه ضوابطه

مؤتمر صحفى مشترك بين وزير الخارجية وأمين عام الأمم المتحدة غدا

وزير النقل يسلم 109 شقق للمتضررين من مسار القطار الكهربائي السريع بحلوان

الأمم المتحدة تثمن جهود مصر فى استقبال جرحى فلسطينيين وإدخال مساعدات لغزة

رئيس الوزراء: اهتمام بالغ من الرئيس السيسى بالحوار الوطنى

المدارس تبدأ تقييم الطلاب فى امتحان شهر مارس الأسبوع الجارى

5.5 جنيه من ميدان الجيزة لنهاية الهرم.. تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السرفيس

محافظ الجيزة للمواطنين: ما تدفعوش زيادة عن الأجرة المحددة وبلغوا عن المخالفين

شيخ الأزهر: مرتكب الكبيرة لو مات قبل التوبة فأمره إلى ربه إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه

وزير الرى: الفقر والتوترات السياسية قد تؤدى لتدهور الأمن المائي بالعالم