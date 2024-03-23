شيخ الأزهر: المتطرفون يكفرون الحكام بحجة أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله

كتب الأمير نصرى

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن مذهب الخوارج يظهر من حين لآخر، لتستخدمه بعض الجماعات المتطرفة في تكفير المسملين العصاة، ومن يرتكبون الكبائر ثم يحلون دمه.

وأضاف الإمام الأكبر خلال حديثه في الحلقة الثالثة عشر من برنامج "الإمام الطيب" الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ، على قناة "الحياة"، أن جميع الحركات المتطرفة والإرهابية التي ظهرت مؤخرا ينطلقون من مبدأ الخوارج هذا، فنجدهم يكفرون المسلمين، وهو التطرف، بل يكفرون الحكام بحجة أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، وبما يمثل معصية تجعلهم كفارا، وهذا غير صحيح ويعتقدون أن دمه حلال.

ويذاع برنامج "الإمام الطيب" يوميا خلال شهر رمضان على قنوات المتحدة، من تقديم الإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ، للحديث مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حول أسماء الله الحسنى.



