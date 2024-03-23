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شروط العمل بكنترولات الثانوية العامة 2024 وموعد المقابلات للمتقدمين

السبت، 23 مارس 2024 11:19 م
شروط العمل بكنترولات الثانوية العامة 2024 وموعد المقابلات للمتقدمين وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط العمل بكنترولات الثانوية العامة استعداداً للامتحانات كالتالى:

- ألا يكون لدى العضو مانع فى من الموانع التي تحول دون الاشتراك في العمل بالكنترولات.

- يجب أن يكون من العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

- ألا يكون محروما من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم112 لسنة 1992.

- غير محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية فى جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- ألا يكون من العاملين في إحدى المدارس الثانوية المتواجدة في نطاق أعمال لجنة الإدارة المرشح للعمل بها.

- ألا يكون له صلة قرابة بأحد الطلبة المتقدمين لأداء الامتحان أو يقوم بالتدريس لهم أو يهتم بأمرهم حتى الدرجة الثالثة بالنسبة للجنة التي يعمل أو ينتدب أو يكلف للعمل بها.

-  تضمنت درجات القرابة: الدرجة الأولى الأب الأم الأبناء الزوج أو الزوجة، الدرجة الثانية، الأخ والأخت - الجد والجدة - الأحفاد، الدرجة الثالثة، أبناء الأخ والأخت العم والعمة الخال والخالة - أبناء الأحفاد.


وأعلنت لجان النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة 2024 عن فتح باب التقدم للأعضاء الجدد للعمل بالكنترولات وقبول طلبات الأعضاء الجدد، لتسجيل الاسم والبيانات الشخصية باستمارة الالتحاق بمقر لجنة النظام والمراقبة على أن تعقد المقابلة الشخصية والامتحان التحريري الأسبوع الجارى.


 







وزارة التربية والتعليم

العمل بكنترولات الثانوية العامة

شروط العمل بكنترولات الثانوية العامة

اخبار مصر




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