وزير الرى: الفقر والتوترات السياسية قد تؤدى لتدهور الأمن المائي بالعالم

كتبت أسماء نصار

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى إطلاق "تقرير الأمم المتحدة لتنمية المياه بالعالم لعام 2024 " المياه لتحقيق الازدهار والسلام"، على هامش مشاركته فى احتفال منظمة اليونسكو بيوم المياه العالمى المنعقد تحت عنوان "الماء من أجل السلام".

وقال سويلم إن دول العالم عليها التكاتف سويا لتحقيق مستقبل مائى آمن وعادل يدعم الرخاء والسلام للجميع، خاصة أن العديد من التحديات مثل الفقر والتوترات الاجتماعية والسياسية قد تؤدى لتدهور الأمن المائى على المستوى العالمى .

وأشاد بالتقرير الصادر عن الامم المتحدة والذى يلفت الإنتباه للعلاقات المعقدة والمترابطة بين الإدارة المستدامة للمياه وتحقيق الرخاء والسلام، ووصف مدى التقدم المحرز فى تحقيقها .

كما يستعرض التقرير حالة الموارد المائية فى العالم، حيث يعانى ما يقرب من نصف سكان العالم حاليا من ندرة حادة فى المياه مرة واحدة على الأقل لجزء من السنة، ويواجه ربع سكان العالم مستويات عالية من الإجهاد المائى، وفى العديد من البلدان النامية تتراجع نوعية المياه نتيجة تدنى خدمات الصرف الصحى، ويتزايد استخدام المياه العذبة بنسبة 1% سنوياً مدفوعاً بمزيج من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتغيرات المرتبطة بها فى أنماط الاستهلاك وخاصة النظام الغذائى، فى الوقت الذى تمثل الزراعة فيه ما يقرب من 70٪ من استهلاك المياه العذبة حول العالم، فى حين تصل الإستخدامات الصناعية إلى حوالى 20% والاستخدامات المنزلية 10%، ومع تحول الاقتصادات العالمية إلى التصنيع وتحضر السكان يزداد الطلب على المياه وتزداد الحاجة لتنفيذ شبكات لإمدادات المياه والصرف الصحى .