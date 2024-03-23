المدارس تبدأ تقييم الطلاب فى امتحان شهر مارس الأسبوع الجارى

كتب محمود طه حسين

تبدأ المدارس تقييم الطلاب فى صفوف النقل بامتحان شهر مارس الأسبوع الجارى، حيث يعقد الامتحان فى جزء من اليوم الدراسى بما يعادل حصة دراسية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحان شهر مارس تانى فى منهج الشهر فقط، وليس منهج الترم الثاني بأكمله، مضيفة أن المستهدف هو قياس نواتج التعلم المرتبطة بمنهج شهر مارس فقط، موضحة أن الامتحان يعقد فى جزء من اليوم الدراسى بما يعادل حصة دراسية للمادة الواحدة.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أكدت على أنه تقرر عقد امتحانات شهر مارس لجميع المراحل بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق، 26 مارس 2024، كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة انطلاق تقييمات شهر مارس لصفوف النقل الأسبوع المقبل، حيث جاءت مواعيد امتحانات شهر مارس 2024 للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي).

-الإثنين 25 مارس 2024: امتحان مادة التربية الدينية.

-الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان مادة المهارات المهنية.

-الخميس 28 مارس 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-الإثنين 1 أبريل 2024: امتحان مادة العلوم.

-الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

-الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان مادة الرياضيات.