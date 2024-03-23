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السكة الحديد تستبدل عربات بعض القطارات العادية بأخرى مكيفة.. تفاصيل

السبت، 23 مارس 2024 08:48 م
السكة الحديد تستبدل عربات بعض القطارات العادية بأخرى مكيفة.. تفاصيل قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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استبدلت هيئة السكة الحديد عربات قطار 90 خط القاهرة - أسوان - السد العالي لتصبح مختلط ما بين عربات روسية تهوية وروسية مكيفة بدلاً من عربات تحيا مصر، كما تعدل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تركيب قطاري 1009/1012 علي خط القاهرة اسوان .

وتبدأ الهيئة من يوم 2024/4/5 ، تعديل تركيب قطار رقم 1012 القاهرة اسوان بالتركيب التالي "جرار+عربة باور+8عربات ثالثة مكيفة" اعتبارٱ من يوم 2024/4/6 يتم تعديل تركيب قطار 1009 أسوان القاهرة بالتركيب الوارد به قطار 1012.


وأعلنت السكة الحديد أنه اعتبارٱ من يوم 2024/3/23 يتم تعديل تركيب قطار 90 محسن القاهرة اسوان بالتركيب التالي "جرار+5عربات ثالثه تهويه+عربة ثالثة تهويه بوفيه+5عربات ثالثه تهوية+عربة سبنسه" واعتبارٱ من يوم 2024/3/24 يتم تعديل تركيب قطار 91 اسوان القاهرة بالتركيب الوارد به قطار 90.

 







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