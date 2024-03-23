وزير النقل يسلم 109 شقق للمتضررين من مسار القطار الكهربائي السريع بحلوان

كتب سيد الخلفاوى

سلم اليوم الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل وبحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عقود الوحدات السكنية الجديدة الخاصة بتعويض المتضررين من شاغلى المبانى المتعارضة مع مسار مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة /العلمين/ مطروح) بمنطقة كفر العلو بحى حلوان بمحافظة القاهرة، بحضور النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب عيد حماد عضو مجلس النواب رئيسا الهيئة العامة للطرق والكبارى والقومية للانفاق بالاضافة إلى المكاتب الاستشارية المشرفة على المشروع .

جاء ذلك بعد إجراء القرعة العلنية الخاصة بتلك الوحدات حيث تم تسليم عقود عدد 109 شقة جديدة كمرحلة أولى من إجمالى عدد 226 شقة جديدة قامت وزارة النقل بشرائها من وزارة الإسكان لصالح المتضررين من شاغلى المبانى المتعارضة مع مسار مشروع الخط الاول من شبكة القطار الكهربائى السريع.

و تم مراعاة تخصيص الدور الارضى والأول بعد الأرضى لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة و تسكين العائلات بنفس العمارة وحيث، يأتى اجراءا هذه القرعة وتسليم عقود الوحدات السكنية الجديدة فى إطار التنسيق بين وزارتى النقل و الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة القاهرة لتوفير عدد من الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب بمساحة 90 متر بمنطقة الزهور بمدينة ١٥ مايو لتكون وحدات سكنية بديلة عن المبانى العشوائية المتعارضة مع مسار مشرع القطار الكهربائى السريع

فى بداية كلمته نقل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل تحيات الرئيس السيسى رئيس الجمهورية الذى دائما ما يوجه بألايضار اى مواطن من تنفيذ اى مشروع قومى والايخرج اى مواطن من منزله الابعد تعويضه التعويض المادى المناسب الذى تقدره الجهات الحكومية او تعويضه او عينى مناسب وحضرى وآمن وصحى ونظيف ومخدوم بكافة الخدمات التى يحتاجها المواطن وهذا ما تم اليوم حيث لدينا عدد 2نموذج فى كفر العلو التى نتشرف بالتواجد وسط أهلها اليوم حيث تم تعويض البعض تعويض مادى حسب رغبتهم والبعض الاخر تم تعويضه تعويض عينى بشقق سكنية آدمية وحضارية فى حى سكنى مكتمل الخدمات بمدينة 15 مايو

وأضاف وزير النقل انه عندما خططنا مشروع القطار الكهربائى السريع الذى سينقل مصر نقلة تنموية كبيرة راعينا

مجموعة من المحددات منها دراسة الأثر البيئى للمشروع وذلك قبل دراسات الجدوى الاقتصادية لاختيار مسار نتفادى به أكبر عدد من التعارضات حتى لايتم التأثير على حياة المواطنين وسنعيد تخطيط هذه المنطقة بما يجعلها منطقة حضارية بها كافة أنواع الخدمات بدلا من المنطقة الغير مخططة ولتكون منطقة حضارية اجتماعية متميزة تخدم المواطنين

وأشار وزير النقل انه تم تعويض المواطنين ممن يتعارضون مع المسار فى هذه المنطقة عن مساكنهم ومحلاتهم وانشطتهم بالتعاون مع محافظة القاهرة تعويضا مناسبا فنحن نقف إلى جانب مصلحة المواطن كما تعاون معنا لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعلى رأسها النائب علاء عابد الذى نشكره كما نشكر النائب عيد حماد الذى قام بجهد كبير وكذلك هيئتى الانفاق والطرق والكبارى والاستشاريين الذين راعو فى تصميم وتخطيط المشروع مفاداة أكبر قدر من التعارضات مع المحافظة على المواصفات الفنية الدقيقة للمشروع كما نشكر البنوك الممولة للمشروع وشركة سيمنز ونؤكد انه لن يضار أى مواطن من تنفيذ اى مشروع قومى فهؤلاء اهالينا وفخامة الرئيس دائماً يوجه بتغيير حياة البشر للأفضل وهناك توجيه اخر من فخامته بأنه من يستطيع ويتوافر فيه المؤهلات المناسبة من ابناء أهالى كفر العلو الذين تم تعويضهم نتيجة تعارض منازلهم مع المسار سيكون لهم الاولوية فى المشاركة فى العمل بعد الانتهاء منه خلال إدارة وتشغيل المشروع وسنفتح باب التقديم قبل بدء فترة التشغيل التجريبى للمشروع وهذا نهج عمل الحكومة منذ 2014 وهو الوقوف إلى جانب المواطن وذلك تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية

مشيرا إلى أهمية مشروع شبكة القطار الكهربائى السريع كمشروع تنموى كبير والتى إلى جانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، وكذلك خدمة المناطق السياحية و المناطق الزراعية الجديدة وكذلك خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن لا يضار أحد أثناء تنفيذ المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن حفل اليوم يؤكد مصداقية الدولة وحرصها على مصالح المواطنين .

وثمن محافظ القاهرة الجهود التى قامت بها وزارة النقل لتذليل كافة العقبات لسرعة البدء فى تنفيذ المرحلة الخاصة بالمشروع بنطاق حى حلوان، مشيدًا بدور الأهالى وتفهمهم لأهمية المشروع وتعاونهم مع أجهزة الدولة لإتمامه .

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم مراعاة البعد الاجتماعى فى إجراء القرعة العلنية تحقيقًا لمبدأ الشفافية وعدالة التوزيع ،حيث تم تخصيص الأدوار الأرضى وفوق الأرضى للحالات الخاصة وذوى الهمم، وكبار السن، وذوى الأمراض المزمنة، مع مراعاة أن يكون تسكين العائلات بعمارة واحدة للم شمل الأسرة .