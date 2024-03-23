اليوم السابع
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السبت، 23 مارس 2024 10:23 م
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الجامع الأزهر ينظم إفطارًا جماعيًّا للطلاب المصريين في فرع الجامعة بالدراسة

السبت، 23 مارس 2024 09:00 م
الجامع الأزهر ينظم إفطارًا جماعيًّا للطلاب المصريين في فرع الجامعة بالدراسة إفطار جماعي للطلاب المصريين
كتب لؤى على

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وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتنظيم إفطار جماعي لألف طالب من غير المقيمين في المدينة الجامعية بكلية الشريعة والقانون بالدراسة بشكل يومي إلى نهاية شهر رمضان المبارك.

وتفقد الدكتور أتى خضر، رئيس قطاع مكتب شيخ، ترتيبات الإفطار الجماعي والتأكد من سير العمل وانضباطه، للتيسير على الطلاب، وتقديرهم والتخفيف عنهم، وتوفير وقتهم للمذاكرة، ومواصلة الأزهر لدوره المعهود في دعم أبنائه الطلاب ورعايتهم.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (130 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث 20 ركعة يوميًّا بالقراءات العشر-  30 درسًا مع التراويح- 30 ملتقى بعد التراويح- صلاة التهجد في العشر الأواخر- تنظيم 7 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات إلى 150 ألف وجبة طوال الشهر الكريم.

 

إفطارًا جماعيًّا للطلاب المصريين (2)
إفطارًا جماعيًّا للطلاب المصريين 

 

إفطارًا جماعيًّا للطلاب المصريين (3)
إفطارًا جماعيًّا للطلاب المصريين 

 

إفطارًا جماعيًّا للطلاب المصريين (1)
إفطارًا جماعيًّا للطلاب المصريين 

 







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