اليوم السابع
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5.5 جنيه من ميدان الجيزة لنهاية الهرم.. تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السرفيس

السبت، 23 مارس 2024 02:51 م
5.5 جنيه من ميدان الجيزة لنهاية الهرم.. تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السرفيس
كتبت – مرام محمد

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يتساءل كثير من المواطنين في محافظة الجيزة، عن تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السرفيس الداخلي "الميكروباص" بالمحافظة، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول، بتحريك أسعار المنتجات البترولية، إذ استقرت اللجنة على زيادة تعريفة تحديد أجرة السرفيس والمركبات طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل يتراوح ما بين 10 إلى 15%.

ويوضح "اليوم السابع" طبقًا للجداول التالية التعريفة الجديدة لخطوط السرفيس الداخلي "الميكروباص" 2024 بمحافظة الجيزة.

وجاءت تعريفة الركوب الجديدة لأبرز خطوط السرفيس الداخلي بالمحافظة على النحو التالي:

من نهاية ميدان الجيزة إلى نهاية الهرم 5.5 جنيه، من ميدان الجيزة إلى نهاية فيصل 5.5 جنيه، من ميدان الجيزة إلى العمرانية 4.5 جنيه، من ميدان الجيزة إلى صفط اللبن 4.5 جنيه، من ميدان الجيزة إلى كرداسة 6 جنيهات.

من المنيب إلى بولاق الدكرور 5 جنيهات، من المنيب إلى رمسيس 6.5 جنيه، من المنيب إلى هرم – فيصل دائري 5 جنيهات، من المنيب إلى شارع ترعة الزمر 4.5 جنيه، من المنيب إلى زهراء مدينة نصر 7.5 جنيه، من المنيب إلى 6 أكتوبر دائري 10 جنيهات، من المنيب إلى إمبابة 5 جنيهات.

من الهرم إلى رمسيس 7.5 جنيه، من فيصل إلى إمبابة 6.5 جنيه، من نهاية فيصل إلى التحرير 6.5 جنيه، من أسفل كوبري فيصل إلى كفر طهرمس 4.5 جنيه، من مشعل إلى كرداسة 5.5 جنيه، من الكيت كات إلى رمسيس 4.5 جنيه، من الوراق إلى رمسيس 5 جنيهات، من الوراق إلى المنيرة 4.5 جنيه، من الوراق إلى العتبة 6 جنيهات، من الوراق إلى التحرير 5 جنيهات.

من البوهي إلى الكيت كات 3.5 جنيه، من البوهي إلى العتبة 5.5 جنيه، من البوهي إلى التحرير 4.5 جنيه، من البوهي إلى رمسيس 4.5 جنيه، من إمبابة إلى التحرير 4.5 جنيه، من إمبابة إلى روض الفرج 4.5 جنيه، من المطار إلى الكيت كات 4.5 جنيه، من بولاق الدكرور إلى وزارة الزراعة 3.5 جنيه، من بولاق الدكرور إلى إمبابة 3.5 جنيه.

من المنصورية "مريوطية" إلى سقارة 7 جنيهات، من المنصورية "مريوطية" إلى أبو صير 6 جنيهات، من المنصورية "مريوطية" إلى أبو رواش 5.5 جنيه، من الرماية إلى المرج 8.5 جنيه، من الرماية إلى دار السلام 11 جنيهات، من الرماية إلى المنيب دائري 6 جنيهات، من 6 أكتوبر إلى الجيزة 10 جنيهات، من 6 أكتوبر إلى الهرم 9.5 جنيه.

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