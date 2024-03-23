حفل إفطار جماعى لـ1000 مواطن من أهالى نزلة السمان بروضة أكتوبر.. صور

كتبت - مرام محمد

نظمت مؤسسة "حياة كريمة"، بحضور هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة إفطار جماعي لـ1000 مواطن من قاطني الإسكان البديل بروضة أكتوبر، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف سبل التواصل مع المواطنين من قاطنى الإسكان البديل وبحث مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم.

وأشارت هند عبد الحليم، إلى أن حفل الافطار تم تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وبمشاركة وزارة الثقافة وصندوق علاج ومكافحة الإدمان وجهاز مدينة حدائق أكتوبر والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

وخلال حفل الافطار، تقدمت نائب المحافظ بالتهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان المعظم، معربة عن سعي المحافظة الدائم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم.

ونظمت وزارة الثقافة فعاليات ثقافية وترفيهية للأطفال وحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تقديم فقرات توعوية للمواطنين.

حضر حفل الإفطار أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة، وأحمد شعيب منسق حياة كريمة بمحافظة الجيزة، وممثلى صندوق علاج الإدمان ووزارة الثقافة والمجلس القومي للأمومة والطفولة وجهاز حدائق أكتوبر.



