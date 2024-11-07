حصاد الوزارات.. وزير الصحة يبحث مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أوجه التعاون المشترك

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الصحة يبحث مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أوجه التعاون المشترك

نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى يشهدان افتتاح مؤتمر زراعة الكبد

محطات السكة الحديد قبل وبعد التطوير.. صور

مثلث ماسبيرو يغير وجه القاهرة.. من عشوائيات لكمبوند سكنى متكامل.. صور

بعد سنوات من الإهمال.. سور مجرى العيون تحفة فنية بعد ترميمه وتطويره.. فيديو

وزير العمل: تطوير البنية التحتية للمديريات ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين

وزارة التضامن تعلن إطلاق أول منظومة إعلامية حكومية تدار بالذكاء الاصطناعى

المديرة الإقليمية لمكتب الهابيتات للدول العربية: المنتدى الحضرى العالمى حقق نجاحا كبيرا

توقيع اتفاقيات ارتباط أكاديمى بين جامعة عين شمس وعمان

من العشوائية إلى العالمية.. تطوير اسطبل عنتر أعاد الحياة لآلاف الأسر.. صور

وزارة العمل: توفير 750 فرصة عمل للشباب بدمياط.. وتدريبات مجانية بالمحافظات

تشغيل أول قطار بدون سائق.. المونوريل أحدث وسيلة نقل فى مصر.. تفاصيل

وزير التعليم العالى يصدر قرارا بندب قيادات جديدة باللجنة المصرية لليونيسكو

وزير الطيران: مبنى الركاب رقم 2 بمطار برج العرب يبدأ استقبال الرحلات الأسبوع المقبل

الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للراغبين بالحج.. نشاط الوزارة فى أسبوع

القطارات السريعة والمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.. نشاط وزارة النقل فى أسبوع