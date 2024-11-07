من العشوائية إلى العالمية.. تطوير اسطبل عنتر أعاد الحياة لآلاف الأسر.. صور

كتب سيد الخلفاوى - تصوير كريم عبد العزيز ومحمد الحصري

أنقذ مشروع تطوير منطقة اسطبل عنتر بمصر القديمة، آلاف الأسر من خطر الموت أسفل جبل زهراء مصر القديمة بالقاهرة، ضمن مشروعات تطوير العشوائيات.

ورصد اليوم السابع التحول الذى شهدته منطقة اسطبل عنتر بمصر القديمة، جنوب القاهرة، والتى كانت تصنف من المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى، وتم نقل سكانها إلى الأسمرات والمحروسة، وتسليمهم وحدات سكنية مفروشة.

وتقع المنطقة على جزء من هضبة زهراء مصر القديمة، بجوار الجبخانة، والتى بناها محمد على باشا لتكون مخزن للبارود والأسلحة، وكان المنازل مقامة على حافة الجبل وأسفله وفى نطاق حرم الجبخانة.

وشهدت المنطقة التى تم إزالتها تحولا كبيرا من النقيض للنقيض، حيث تم استغلال كل الفراغات، لتصبح متنزه مفتوح لأهالى المنطقة، لخدمة كل سكان المناطق المجاورة وعلى رأسها منطقة عزبة خير الله، حيث تم إنشاء 5 ملاعب، وحديقة للأطفال، وطريق صاعد للجبخانة، مع تفريغ كل محيط الجبخانة.

وأصبح متنزهة الجبخانة كما أطلق عليه - اسطبل عنتر سابقا، أيقونه لتحسين سلوك الأطفال بالمنطقة وتنميتهم وإتاحة الفرصة أمامهم للعب وتفريغ طاقتهم فى أشياء مفيدة واستغلال اوقاتهم فى ممارسة الرياضة واكتشاف مواهبهم، كما تم ربط منطقة اسطبل عنتر بالطريق الدائرى وتدبيش حواف الجبل وإنشاء مسرح مكشوف أسفل الجبخانة، وتم رفع مخلفات الهدم من محيط الجبخانة، ورصفمحيط الاثر بالانترلوك.

وتم إزالة 187 عقارا بمحيط الجبخانة، وإنشاء طريق صاعد للأثر مع تدبيش الجبل المطل على طريق المحجر والطريق الدائرى، ورفع المخلفات من خلال محافظة القاهرة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، ونقلت محافظة القاهرة 1024 أسرة لوحدات مفروشة بمدينة المحروسة بحي السلام ثان، ضمن المرحلة الثانية للتطوير، كما تم ترميم واجهات العقارات المواجهة للجبخانة، ضمن خطة وضع اثر الجبخانة على خارطة السياحة بالتنسيق مع وزارة الآثار.

وتم استغلال محيط الطريق الصاعد فى إنشاء 5 ملاعب لكرة القدم، وحديقتين للأطفال بدون زراعة، فى الفراغات المحيطة بالطريق، بتمويل من الوكالة الفرنسية من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما تم إنشاء عدد من المبانى الخدمية لخدمة سكان المنطقة المحيطة ومنها وحدة إطفاء ووحدة إسعاف ونقطة شرطة.

ومشروع "الفراغات" والطريق الصاعد، تكلفته 50 مليون جنيه شمل إنشاء الطريق وسلالم للصعود لأعلى الجبخانة، كما تم تطوير شارع المحجر بإنشاء مشروع خدمات منها الإسعاف والإطفاء ونقطة شرطة وذلك بعيداً عن الجبل.

والجبخانة هى مبنى أثرى أنشأة محمد على باشر لتخزين البارود وعتاد الحرب ليكون بديل لمخزن القلعة قديما، ويجرى ترميمه حاليا من الداخل والخارج لاعادة استغلاله فى الأنشطة السياحية الترفيهية، ويقع الأثر بمنطقة اسطبل عنتر بمصر القديمة.

وتم تفريغ محيط الأثر ونقل سكان حافة الجبل وأسفل الحافة إلى المشروعات السكنية المخصصة لهم بمناطق الأسمرات والمحروسة بالسلام، كما تم تدبيش الجبل واعادة ترميم الجبخانة، حفاظا على حياة السكان، ويجرى ترميم المبنى بمعرفة إحدى الجمعيات المهتمة بالأثار، تحت إشراف وزارة الأثار حيث يتم اعادة الأثر لما كان عليه وترميم الحوائط والأسوار.

وتم دهان العقارات المحيطة بالجبخانة بعد ترميمها لتناسب المنطقة بعد تطويرها، كما تم ازالة كل المبانى الواقعة أمام بوابة الجبخانة وتمهيد التربة، لإعادة استخدامها فى مشروعات خدمية، كذلك يتم استكمال دهان العقارات المحيطة للأثر والمطلة على الطريق الدائرى.



منطقة اسطبل عنتر قبل التطوير



متنزهات الأطفال



حدائق



أطفال اسطبل عنتر قديما قبل التطوير وإنشاء الحدائق



ملاعب



ملاعب مختلفة



منطقة اسطبل عنتر قبل التطوير



تجهيز الملاعب



استمتاع الأطفال بالملاعب



أطفال منطقة اسطبل عنتر قبل تطوير المنطقة



تطوير المنطقة العشوائية



ألعاب الأطفال



عشوائيات اسطبل عنتر



حدائق



ملاعب للأطفال



منطقة اسطبل عنتر قبل التطوير



ملاعب على مساحات شاسعة



متنزه الجبخانة



عشوائيات منطقة اسطبل عنتر



ملاعب على مستوى متميز



منطقة ألعاب الأطفال



منطقة اسطبل عنتر قبل التطوير



منطقة ألعاب الأطفال



منطقة ألعاب الأطفال



عشوائيات اسطبل عنتر قبل التطوير



ملاعب خماسى



الحدائق والمتنزهات



أماكن ألعاب الأطفال



ملاعب



منطقة الألعاب



ألعاب الأطفال



منطقة ألعاب الأطفال



بعد التطوير



تطوير منطقة اسطبل عنتر بمصر القديمة



قبل التطوير



منطقة اسطبل عنتر بمصر القديمة قبل التطوير



منطقة اسطبل عنتر بعد التطوير