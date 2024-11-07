اليوم السابع
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مثلث ماسبيرو يغير وجه القاهرة.. من عشوائيات لكمبوند سكنى متكامل.. صور

الخميس، 07 نوفمبر 2024 03:07 م
مثلث ماسبيرو يغير وجه القاهرة.. من عشوائيات لكمبوند سكنى متكامل.. صور قبل وبعد تطوير منطقة مثلث ماسبيرو
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر "اليوم السابع" صور قبل وبعد تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، والتى تظهر الفرق بعد التطوير ضمن مشاريع تطوير العشوائيات، التى تم تنفيذها بالمحافظة، و توفير سكن آدمى للسكان.

وسلمت إدارة مشروع مثلث ماسبيرو، السكان الوحدات، بعد أن تم إنشاء ما يقارب 935 وحدة سكنية بمساحات مختلفة لأهالى المنطقة.

ومشروع الإسكان البديل يضم برجين سكنيين كل برج بواقع 5 عمارات، ويتكون كل برج من 18 دورا سكنياً بإجمالي 936 وحدة سكنية.

جدير بالذكر أن مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، يتكون من دور بدروم ( جراج سفلى ) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي ( تجاري ) بمسطح 16970 م2، ودور أول ( جراج علوى ) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دوراً سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية بكل برج، وبرج ثالث بارتفاع 23 دوراً سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع ( برج إدارى ) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورأ متكررا.

كما يضم المشروع، أبراج النيل ماسبيرو، وتحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دوراً، بها 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومُنشأ معلق يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وبه 8 وحدات سكنية، وفيلتان متميزتان، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثان تحتوي على أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي على أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين ( برج فندقى وسكنى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م

اثناء تطوير مثلث ماسبيرو
اثناء تطوير مثلث ماسبيرو

 

أعمال التطوير
أعمال التطوير

 

تطوير منطقة مثلث ماسبيرو
تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

 

قبل وبعد تطوير منطقة مثلث ماسبيرو
قبل وبعد تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

 

مثلث ماسبيرو قبل التطوير
مثلث ماسبيرو قبل التطوير

 

مثلث ماسبيرو
مثلث ماسبيرو

 

مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو
مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو

 







مثلث ماسبيرو

مشروع تطوير مثلث ماسبيرو

العشوائيات

تطوير العشوائيات

كنا فين وبقينا فين

تطوير العشوائيات في مصر

صندوق تطوير العشوائيات

مخطط تطوير القاهرة

تطوير المناطق العشوائية

العشوائيات

تطوير عشوائيات القاهرة



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