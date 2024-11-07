وزير التعليم العالى يصدر قرارا بندب قيادات جديدة باللجنة المصرية لليونيسكو

كتب محمد صبحى

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) قرارًا وزاريًا بندب قيادات جديدة باللجنة الوطنية.

تضمن القرار ندب مُساعدين لشؤون المنظمات الثلاث، للدكتور أيمن أحمد فريد، مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية، وذلك على النحو التالي:-

ندب كُلي لكل من:

د. هاله عبدالجواد مُساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة - لشؤون اليونسكو.

د. سميه السيد مُساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة - لشؤون الألكسو.

د. رامي مجدي مُساعد الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة- لشؤون منظمة الإيسيسكو.