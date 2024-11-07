وزارة العمل: توفير 750 فرصة عمل للشباب بدمياط.. وتدريبات مجانية بالمحافظات

كتبت آية دعبس

أعلنت مديرية العمل بمحافظة دمياط، مشاركتها فى افتتاح ملتقى التوظيف الأول بالمحافظة، تحت شعار "إحنا معاك – بداية جديدة لبناء الإنسان"، والذى شهده الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وجرى توفير 750 فرصة عمل للشباب، وتسليم 8 عقود عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث وفر الملتقى فرص عمل للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة وبدون مؤهل، للعمل فى تخصصات مختلفة منها: محاسبين، ومندوبين مبيعات، وتسويق وخدمات لوجستية، وسكرتارية، وأخصائيين سلامة وصحة مهنية، ومهندسين إنتاج وزراعي وميكانيكا وكهرباء وجودة وغزل ونسيج ومعمارى، و IT ، وكيميائيين، ومشرفين تشغيل ومخازن ، وتخطيط وتطوير ، وأفراد أمن ، ومشرفين كاميرات ، وسائقين ، ومدربين لياقة بدنية ، وفنيين جميع التخصصات ، مع توفير فرص تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والناشئة ، مع توفير فرص لـ التدريب المهنى والتدريب على ريادة الأعمال والتسويق الشخصي والذكاء الاصطناعي.

وأوضح فتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط، فى تقريره للوزارة، أن ذلك الملتقى يأتى تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، وتنفيذاً لتوجيهاته لمديريات العمل بالمحافظات ، بشأن تكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وأضاف أنه تسليم شهادات التخرج لعدد 10 من خريجى الدورات التدريبية، وتسليم عدد 2 ماكينة خياطة لأوائل خريجي برامج التدريب المهنى المجانية التي قدمتها المديرية للشباب والفتيات أبناء المحافظة.

افتتحت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف ، البرنامج التدريبى المجانى على مهن التفصيل والتطريز ، لعدد 15 متدربة ، وذلك بمركز التدريب المهنى بشرق النيل ، ضمن برنامج تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في 8 محافظات في صعيد مصر،لتؤهل الشباب على 5 مهن مُستقبلية ، لإكساب الشباب من الجنسين من سن 18 إلى 35 سنة على التدريبات والمهارات الحديثة ،التى ترفع من قُدراتهم،وتعمل على تعزيز حصولهم على فرص عمل مختلفة بـ سوق العمل، وذلك فى إطار التعاون المُثمر بين "الوزارة" وبرنامج الأغذية العالمى WFP ، فى مجال تنمية رأس المال البشري وفقاً لمتطلبات سوق العمل الحديثة.

كما تابعت الدورة التدريبية المجانية على مهن التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة بقرية بيلفيا مركز بني سويف لـ 10 متدربات ، وتهدف هذه الدورات إلى تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

ونظمت مديرية العمل بمحافظة دمياط ، لقاء توعوى ، بالتعاون مع مجمع المصالح بقرية ابوعدوي التابع لمركز كفر سعد ، بحضور 200 مواطن، تناول اللقاء عرض لخدمات مديرية العمل وما تقدمه للشباب من توفير لفرص العمل اللائقة داخل منشآت القطاع الخاص و تدريب مهنى مجانى على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، و ملتقى التوظيف الأول المنعقد فى مدينة رأس البر وفرص العمل المتاحة فيه ، وتشجيع الشباب على العمل الحر ، وجهود المديرية لضمان تنفيذ احكام قانون العمل فيما يخص تعيين ذوى الهمم وتطبيق النسبة القانونية بواقع 5 % من إجمالي العاملين بالمنشآت من تلك الفئة.

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، بعنوان: "خطة الإخلاء والطوارئ بالمنشآت، وتناولت المحاضرات السلامة والصحة المهنية ومفهومها، والتحليل الإحصائى لحوادث وإصابات العمل، والسلامة والصحة المهنية في مكافحة عمل الأطفال بالمنشآت، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصرى.

ونظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، ندوة تثقيفية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا"، وذلك بالتعاون والتنسيق بين مكتب السلامة والصحة المهنية بمنفلوط، وذلك لنشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، بحضور 30 من الفنيين والإداريين وأعضاء جهاز السلامة من العاملين بأحد الشركات، حيث تناولت المحاضرات استعراض : أهداف السلامة والصحة المهنية، ومبادئها، فضلاً عن خطط الطوارئ، والإخلاء، ومخاطر الحرائق ، يأتي ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.