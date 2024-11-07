الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للراغبين بالحج.. نشاط الوزارة فى أسبوع

كتب لؤى على

ينشر اليوم السابع ملخص نشاط وزارة الأوقاف فى أسبوع، حيث شهدت وزارة الأوقاف، نشاطًا مكثفًا في الفترة من السبت 2 نوفمبر إلى الخميس 7 نوفمبر 2024م،وذلك علي النحو الآتى:

وزير الأوقاف يوجه مديري المديريات بتحقيق أعلى مستوى انضباط إداري ودعوي

عقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الاجتماع الأول بمديري المديريات الإقليمية، وقيادات وزارة الأوقاف، وقيادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم السبت بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي بالقاهرة، يأتي هذا الاجتماع ضمن مساعي وزارة الأوقاف لتعزيز التواصل المستمر مع قيادات الدعوة في مختلف المديريات.

أسامة الأزهرى يستقبل وزير التسامح والتعايش الإماراتى لتعزيز التعاون

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال لقاء جمعهما مساء اليوم، بحضور السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والكاتب الصحفي محمود الجلاد معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام.

ورحب وزير الأوقاف بالضيف الكريم، مشيدًا بعمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وأكد وزير الأوقاف على الروابط المتينة التي تجمع بين البلدين، وما تمثله من نموذج يحتذى به في تعزيز قيم التعاون والأخوة العربية.





وزارة الأوقاف توزع 40 طنا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بـ20 محافظة

وزعت وزارة الاوقاف (40) طنًّا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والفيوم، والغربية، وكفر الشيخ، وبنى سويف، والمنيا، ومطروح، والشرقية، والإسماعيلية، والمنوفية، والبحيرة، والوادى الجديد، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان )، وذلك بالتنسيق بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

الأوقاف: انعقاد 35 مجلس فقه حول "أحكام الجنائز وصلاة الغائب" ضمن مبادرة بداية

عقدت وزارة الأوقاف (35) مجلس فقه، تحت عنوان: "أحكام الجنائز (3) أحكام صلاة الجنازة، وصلاة الغائب" وذلك مساء السبت 2/11/2024م، يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، وفي ضوء نشاطها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وزارة الأوقاف تحذر من مخاطر الإلحاد بـ100 ندوة علمية فى المحافظات

نظمت وزارة الأوقاف، يوم الاثنين عقب صلاة العشاء، 100 ندوة علمية في المساجد الكبرى بالمحافظات تحت عنوان: "من العواقب المدمرة للإلحاد: الانهيار الأخلاقى للفرد والمجتمع"، وذلك في إطار جهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وضمن نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

"وقاية".. أول نشرة إلكترونية شهرية تصدرها وزارة الأوقاف لمعالجة قضايا مجتمعية

أصدرت وزارة الأوقاف، العدد الأول من «وقاية» أول نشرة إلكترونية شهرية تصدرها الوزارة لمعالجة القضايا المجتمعية، وتهدف لبناء الإنسان، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف المصرية، برئاسة الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، في العمل على إيقاظ الوعي المجتمعي بقيمة بناء الإنسان، وذلك من خلال طرح حلول مبتكرة قادرة على إحداث نقلة نوعيَّة نابعة من رؤية الدَّولة المصريَّة المتناسقة مع رسالة وزارة الأوقاف نحو بناء شخصية الإنسان ليكون قوياً شغوفاً بالعلم شغوفاً بالعمران واسع الأفق وطنياً منتمياً مقدماً الخير للإنسانية وأن يكون إنسانًا سعيدًا وأن يقدم الخير والنفع للناس.

وزير الأوقاف يرسم البسمة على وجه طفلة موهوبة ويؤكد: ندعم المواهب المبدع



استقبل الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، الطفلة هاجر إبراهيم المعصراوي، الموهبة المتميزة في حفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني من ذوي الهمم، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي ذلك تكريماً لحفظة كتاب الله تعالى، ودعماً للمُواهب المصرية، وتنفيذاً لاستراتيجية الوزارة الجديدة في محورها الثالث «بناء الإنسان» من خلال بناء شخصية الإنسان ليكون قوياً شغوفاً بالعلم شغوفاً بالعمران واسع الأفق وطنياً منتمياً مقدماً الخير للإنسانية وأن يكون إنساناً سعيداً وأن يقدم الخير والنفع للناس.

ندب الدكتور أسامة محمد عبد الفتاح جاد رسلان متحدثًا رسميًا لوزارة الأوقاف

اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرارًا بندب الدكتور أسامة محمد عبد الفتاح جاد رسلان، المدرس بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها والترجمة الفورية بكلية اللغات والترجمة في جامعة الأزهر بالقاهرة، ندبًا كليًا للعمل متحدثًا رسميًا لوزارة الأوقاف.

وزارة الأوقاف: انعقاد مجلس الحديث السابع لقراءة كتاب (صحيح البخارى) بالإسناد

اطلقت وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوم الأربعاء الماضي الموافق 6/11/2024 مجلس الحديث السابع لقراءة كتاب صحيح الإمام البخاري (رحمه الله) بالإسناد من مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) عقب صلاة العصر.

وزير الأوقاف يدعو قادة الأديان في العالم لحماية البيئة وإكرام الإنسان وإطفاء نيران الحروب

ألقى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ، والتي عقدت في باكو عاصمة أذربيجان برعاية الرئيس إلهام علييف تحت شعار "الأديان العالمية من أجل كوكب أخضر".

وفي بداية كلمته توجه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لجميع الحضور بالتحية والإجلال، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة للمؤتمر، وأن جمهورية أذربيجان قد وفقت في اختيار عنوانه " الأديان العالمية من أجل كوكب أخضر"، ضمن القمة العالمية لقادة الأديان، والتي تنعقد على هامش مؤتمر 29 COP والذي يأتي على إثر نسختين سابقتين، الأولى كانت cop27 في مصر، و الثانية كانت cop28 في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأضاف وزير الأوقاف، تتوالى هذه القمم والفعاليات التي تحتشد فيها حكومات ومؤسسات العالم من أجل التأكيد على قضية بالغة الأهمية والخطورة، تتناول مصير كل إنسان على وجه الأرض، ألا وهي قضية التغير المناخي، والإجراءات والتدابير التي ينبغي أن نحتشد من أجل القيام بها لضمان مستقبل آمنٍ للإنسان على ظهر هذا الكوكب.

الإمام المثالى.. وزير الأوقاف يشيد بإمام رد ربع مليون جنيه حولت لحسابه بالخطأ

أشاد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري بفضيلة الشيخ شريف إبراهيم، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، لردّه مبلغ ربع مليون جنيه بعد أن تم تحويله عن طريق الخطأ إلى حسابه الشخصي، واصفًا إياه بـ"الإمام المثالي".

وفي رسالة تقدير للشيخ شريف إبراهيم، قال الوزير: "أنت نموذج مشرف وإنسان مثالي، ضربت مثلاً رائعاً في الالتزام بالخلق القويم، وفي العمل بما تدعو الناس إليه، فالتأثير بالتطبيق والعمل أبلغ وأعمق من التأثير بالقول والكلام، موقفك هذا أبلغ من ألف خطبة عن الأمانة، ويسعدني أن أمنحك لقب الإمام المثالي".

كما أعلن الوزير أنه سيستقبل الشيخ شريف في مكتبه مطلع الأسبوع القادم لتكريمه وتسليمه درع وزارة الأوقاف وشهادة الإمام المثالي، تقديراً لتصرفه النبيل وأخلاقه الرفيعة.

إعمارًا لبيوت الرحمن.. الأوقاف تفتتح 13 مسجدًا الجمعة القادم

تفتتح وزارة الأوقاف الجمعة القادمة 8 نوفمبر، 13 مسجدًا، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و 8 مساجد صيانة وتطويرًا.

ووصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 359 مسجدًا، منها 274 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و85 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12440 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و 761 مليون جنيه.





وزير الأوقاف يهنئ المستشارة أمل عمار بعد تعيينها رئيسة للمجلس القومي للمرأة

هنَّأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، المستشارة أمل عمار، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة وتعيينها رئيسة له، متمنيًا لها التوفيق والسداد في مهمتها الجديدة.

وأشاد وزير الأوقاف بخبرة المستشارة أمل عمار الطويلة في مجال حقوق المرأة، معبرًا عن ثقته بأن تعيينها سيمنح المجلس قوة إضافية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في تمكين المرأة ومواجهة التحديات. كما عبّر عن أمله في أن تسهم قيادة المستشارة أمل عمار في توسيع نطاق المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تحسين أوضاع المرأة وتعزيز مكانتها في جميع المجالات.

الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للراغبين فى الحج لعام 1446هـ من العاملين

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين في الحصول على تأشيرات الحج العادية (غير الإشرافية) من العاملين بالوزارة، والبالغ عددها (خمسون) تأشيرة، وفقًا للضوابط والشروط المحددة، وذلك في إطار استعدادات موسم الحج لعام 1446 هـ / 2025م.