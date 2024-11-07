اليوم السابع
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نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى يشهدان افتتاح مؤتمر زراعة الكبد

الخميس، 07 نوفمبر 2024 04:09 م
نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى يشهدان افتتاح مؤتمر زراعة الكبد الدكتور محمد عبد الوهاب مدير مركز المنصورة لزراعة الكبد
كتبت أمل علام

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بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عقد المؤتمر الدولي للجمعية الدولية للجراحين، وأطباء الجهاز الهضمي وأطباء الأورام وزراعة الكبد ال 35 بالقاهرة.

يناقش المؤتمر أحدث التقنيات فى مجال زراعة الكبد، وأورام الكبد، برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب مدير مركز المنصورة لزراعة الكبد التابع لجامعة المنصورة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، إن المركز اشتهر بزراعة الكبد عالميا، ويقوم بإجراء عمليات زراعة الكبد للمصريين والعرب والأجانب من مختلف دول العالم لخبرته فى هذا المجال.

الفريق الطبي لزراعة الكبد بمركز المنصورة
الفريق الطبي لزراعة الكبد بمركز المنصورة
خلال المؤتمر
خلال المؤتمر
د محمد عبد الوهاب خلال المؤتمر
د محمد عبد الوهاب خلال المؤتمر






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