وزير الطيران: مبنى الركاب رقم 2 بمطار برج العرب يبدأ استقبال الرحلات الأسبوع المقبل

كتب أحمد مصطفى - رحاب نبيل

قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أى مطار في العالم يبدأ تشغيله تجريبيا ، على الرحلات وأنظمة الأمن وغيره من الخدمات المقدمة للسائحين والمسافرين، ثم تقوم باستقبال رحلات وصول فقط، ثم رحلات وصول فقط ، ثم تعمل رحلات وصول ومغادرة، وتدريجيا سنبدأ بداية من الأسبوع القادم في إستقبال رحلات، وحلال منتصف ديسمبر القادم من المنتظر أن نبدأ في إستقبال رحلات وصول وسفر بإذن الله.

وأضاف خلال موتمر صحفي، لدينا خطة مطارات واضحة، ومطارات مصر ليست للبيع، فقط لدينا شركة استشاري لتطوير مطاراتنا وفي مقدمتها للقاهرة والغردقة ومرسى علم وسفنكس وغيره من مطارات، وكل تطوير نراعي فيه البيئة والتغيرات المناخية، ونراعي مسارات الرياح، وكل الظواهر الجويه والمناخية يتم التعامل معها بشكل جدى، والعالم كله يسعي اليوم إلى الوقود النظيف، ولدينا الآن دراسة جدوى لإستخدام الوقود النظيف المستدام، بنسبة 100% بالتعاون مع وزارة البترول.

وقال وزير الطيران المدني، إن مسافر برح العرب غالباً من سكان أهل الاسكندريه والساحل، وهى حركة عمالة متحركة، بخلاف مطارات رأس الحكمة و مطار العلمين الدولي، وهي مطارات سياحية، مشيرا إلى أن مطار برج العرب يضم قرية بضائع، ونعمل على تطويره، نسعى للوصول من مليون إلى 2 مليون طن تصدير من خلال قرية البضائع.

وأضاف وزير الطيران، جاري تحسين منظومة النقل البري لتسهيل الوصول الى مطار برج العرب بالإسكندرية، خاصةً أن الدولة الآن تسعى لمد شبكة خطوط السكة الحديد القطار السريع إلى مدينة برج العرب ومنه إلى العلمين الجديدة والى للقاهرة حتى السخنة، وهناك طفرة في شبكة الطرق، وجاري ربط مطار برج العرب بالإسكندرية لعدد من المحاور المرورية الكبرى للتيسير على المسافرين والسائحين والوافدين.