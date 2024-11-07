توقيع اتفاقيات ارتباط أكاديمى بين جامعة عين شمس وعمان

كتبت – بتول عصام

وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والشيخ أحمد بن ناصر النعيمي، رئيس مجلس إدارة كلية البريمي الجامعية بسلطنة عمان، اتفاقيتي ارتباط أكاديمي بين كليتي الآداب والإعلام بجامعة عين شمس وكلية البريمي الجامعية، كذلك وقع على الاتفاقيتين الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب، والدكتورة هبة شاهين عميد كلية الإعلام، والدكتور ياسر فؤاد عميد كلية البريمي الجامعية.

شهد مراسم التوقيع السفير عبد الله بن ناصر بن مسلم الرحبي، سفير سلطنة عمان في القاهرة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والسادة وكلاء الكليتين.

تأتي الاتفاقيتن كخطوة جديدة لتعزيز مسيرة الشراكة الأكاديمية الوثيقة بين جامعة عين شمس وكلية البريمي الجامعية، والتي بدأت منذ عام 2011 بالتعاون مع كلية الحقوق و ما حققه هذا التعاون من نجاح وتميز و تعزيزا للتعاون الأكاديمي بين المؤسستين بما يسهم في الإرتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي. وتهدف الاتفاقيتين إلى طرح برامج أكاديمية بمقر كلية البريمي الجامعية في محافظة البريمي بسلطنة عمان لتلبية المتغيرات والمتطلبات المجتمعية في سلطنة عمان.

ومن المقرر أن تساهم كليتا الآداب والإعلام بجامعة عين شمس في تصميم البرامج الأكاديمية المتفق عليها بالتعاون مع كلية البريمي الجامعية و توفير أعضاء هيئة تدريسية من ذوي الخبرة والكفاءة لتنفيذ البرنامج الدراسي وفقاً للمعايير الأكاديمية المعتمدة، بالإضافة إلى التعاون في تطبيق معايير الجودة الأكاديمية لضمان تحقيق مخرجات تعليمية متميزة. كما تشمل الاتفاقيتان تبادل الاستشارات العلمية بين الطرفين، والعمل على تطوير القدرات العلمية والإدارية للكوادر الأكاديمية من خلال تنظيم برامج تدريبية مشتركة. وتمتد مدة كل اتفاقية عشرة أعوام، تبدأ مع انطلاق البرنامج.

جدير بالذكر قيام وفد من كلية البريمي الجامعية بسلطنة عمان بزيارة لكلية الآداب وكلية الإعلام بجامعة عين شمس، إضافة إلى جولة في متحف الزعفران.

