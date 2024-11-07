محطات السكة الحديد قبل وبعد التطوير.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شهدت محطات قطارات السكة الحديد بمصر، تطوير شامل، وينشر اليوم السابع صور توضح عدد من محطات السكة الحديد قبل وبعد التطوير، ضمن خطة الهيئة لرفع كفاءة المحطات بالتزامن مع تطوير السكة والقطارات وانظمة الإشارات.

ونفذت هيئة السكة الحديد أعمال تطوير بالسكك الحديدية والمحطات والإشارات بطول السكة، حيث تم الانتهاء من أعمال التحسينات وإعادة تأهيل وتطوير 177 محطة.

كما تم الانتهاء من تطوير 580 "مزلقان" من إجمالي 1120 "مزلقان"، كما بدأت مشروعات السيطرة علي مسير القطارات، ومشروعات تطوير نظم الإشارات، وجارى تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديدية بإجمالي أطول 1900 كم وتحويلها من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني الحديث لضمان رفع مستويات الامن والسلامة وزيادة عدد الرحلات.



كما يتم تطوير الورش ومنها "ورش السبتية بالشراكة مع شركة PRL لصيانة وتجديد جرارات PRL ، وورش التبين بالشراكة مع شركة GE لصيانة وتجديد جرارات GE ، و ورش الفرز بالشراكة مع شركة TMH لصيانة العربات الروسية ، ورش العباسية بالشراكة مع شركة فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية.







