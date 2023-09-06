أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: معرض أهلا مدارس الرئيسى يبدأ 15 سبتمبر

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها
رضا حجازى لوفد البنك الدولى: الأمية وعجز المعلمين والتسرب تؤثر في جودة التعليم
الأرصاد: الخميس والجمعة ذروة ارتفاع الحرارة والسبت بداية انكسارها
وزير التموين: معرض أهلا مدارس الرئيسى بالقاهرة يبدأ من 15 حتى 29 سبتمبر
الإفتاء تعلق على السمسرة باسم الدين.. وتؤكد: تفريغ للشعائر من مضمونها
حماية المستهلك يحذر من صفحة مزيفة تنتحل صفة شركة تعمل فى البيع الإلكترونى
مستشار الرئيس للصحة: الظروف العالمية تؤثر على مواجهة الزيادة السكانية
خالد عبد الغفار يبحث مع نائب وزير الصحة بأرمينيا سبل الاستفادة من خبرات مصر
وزير الصحة: الرعاية الصحية على رأس منظومة التأمين الصحى الشامل فى تقديم الخدمات
وزير الصحة: 2230 مولودا خلال ساعة و25 دقيقة و39 ثانية فقط
الصحة: معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وصل 75%
وزير الصحة: تنفيذ 13 مبادرة رئاسية لتطوير المنظومة الصحية
"الصحة": كل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر 151.7 جنيه
قيام ووصول قطارات إلى محطة مصر بدلا من اختصارها بشبرا اعتباراً من الجمعة
البيئة: زبد البحر بسبب تفريغ مياه "صابورة" التوازن للسفن ويصعب تحديد المسئول عنه
وزير الصحة: الدولة أقامت 24 مدينة جديدة لحل مشكلة العشوائيات
هالة السعيد: أنفقنا 15 مليار جنيه هذا العام للحفاظ على كثافة الفصول
وزير التعليم: محو الأمية للكبار حق أساسى للإنسان ومبادرة وطنية لتعزيز القرائية
الزراعة: تصدير مليون و32 ألف طن بطاطس منذ بداية العام
الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لوظيفة عميد المركز الثقافى بالبحر الأحمر
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