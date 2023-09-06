اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: معرض أهلا مدارس الرئيسى يبدأ 15 سبتمبر

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: معرض أهلا مدارس الرئيسى يبدأ 15 سبتمبر معرض أهلا مدارس- أرشيفية
كتب محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

رضا حجازى لوفد البنك الدولى: الأمية وعجز المعلمين والتسرب تؤثر في جودة التعليم
الأرصاد: الخميس والجمعة ذروة ارتفاع الحرارة والسبت بداية انكسارها
وزير التموين: معرض أهلا مدارس الرئيسى بالقاهرة يبدأ من 15 حتى 29 سبتمبر
الإفتاء تعلق على السمسرة باسم الدين.. وتؤكد: تفريغ للشعائر من مضمونها
حماية المستهلك يحذر من صفحة مزيفة تنتحل صفة شركة تعمل فى البيع الإلكترونى
مستشار الرئيس للصحة: الظروف العالمية تؤثر على مواجهة الزيادة السكانية
خالد عبد الغفار يبحث مع نائب وزير الصحة بأرمينيا سبل الاستفادة من خبرات مصر
وزير الصحة: الرعاية الصحية على رأس منظومة التأمين الصحى الشامل فى تقديم الخدمات

وزير الصحة: 2230 مولودا خلال ساعة و25 دقيقة و39 ثانية فقط

 
الصحة: معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وصل 75%
 
وزير الصحة: تنفيذ 13 مبادرة رئاسية لتطوير المنظومة الصحية
 
"الصحة": كل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر 151.7 جنيه
 
قيام ووصول قطارات إلى محطة مصر بدلا من اختصارها بشبرا اعتباراً من الجمعة
 
البيئة: زبد البحر بسبب تفريغ مياه "صابورة" التوازن للسفن ويصعب تحديد المسئول عنه
 
وزير الصحة: الدولة أقامت 24 مدينة جديدة لحل مشكلة العشوائيات
 
هالة السعيد: أنفقنا 15 مليار جنيه هذا العام للحفاظ على كثافة الفصول
 
وزير التعليم: محو الأمية للكبار حق أساسى للإنسان ومبادرة وطنية لتعزيز القرائية
 

 


أخبار × 24 ساعة

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