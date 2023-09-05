اليوم السابع
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تعرف على استعدادات وزارة التموين لإطلاق معرض "أهلا مدارس"

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 03:00 م
تعرف على استعدادات وزارة التموين لإطلاق معرض "أهلا مدارس" ادوات مدرسية
كتب مدحت وهبة

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تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لانطلاق معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف توفير مستلزمات المدارس بأسعار الجملة بالتنسيق مع المنتجين، الأدوات المكتبية والملابس والأحذية والحقائب المدرسية والمواد الغذائية والحاسبات الألية ومستلزماتها،ولأول مرة الكتب الخارجية وكافة المستلزمات المدرسية ".

 

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية لانطلاق معرض "أهلا مدارس" الرئيسى، حيث من المقرر أن يبدأ 15 سبتمبر المقبل بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، لطرح كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

 

كما ستنسق وزارة التموين والتجارة الداخلية مع المحافظين والغرف التجارية بشأن إقامة معارض" أهلا مدارس" فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وأيضا مشاركة كبرى المكتبات المدرسية فى المعارض لطرح المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.

 


التموين

معرض أهلا مدارس

أهلا مدارس

تخفيضات معرض أهلا مدارس

منتجات معرض اهلا مدارس

معارض أهلا مدارس بالمحافظات



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