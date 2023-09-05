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الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لوظيفة عميد المركز الثقافى بالبحر الأحمر

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 03:27 م
الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لوظيفة عميد المركز الثقافى بالبحر الأحمر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب: محمد الأحمدى

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تعلن وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين فى العمل عميدًا للمركز الثقافى بالبحر الأحمر من بين الأئمة الحاصلين على درجة الدكتوراه ممن سبق لهم الإيفاد الدائم أو إيفاد شهر رمضان أو خريجى أكاديمية الأوقاف الدولية.

وأوضحت الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف أن المدة خلال 3 أيام من تاريخ نشر الإعلان، على الرابط التالى:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdddOL0J2Mm6eW2UO37VY-axeNd4ksX0N4DC7lsmYOBZQh9Eg/viewform?fbclid=IwAR178oVQ5IDtSbVAnnnXa3oX6hvXjy0Kta54kR879d9OMQf42NGmOm68QFI

ونظمت وزارة الأوقاف، مجموعة من الندوات العلمية تحت عنوان "فقه الموازنات"، بعد صلاة المغرب أمس الإثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري، في ضوء نشاط الوزارة الدعوى والعلمى والتثقيفى ودورها فى نشر الفكر الوسطى المستنير.


دار الافتاء المصريه

وزاره الاوقاف

البحر الاحمر

المركز الثقافى بالبحر الاحمر

اليوم السابع بلس



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