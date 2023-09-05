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الأرصاد: الخميس والجمعة ذروة ارتفاع الحرارة والسبت بداية انكسارها

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 09:30 م
الأرصاد: الخميس والجمعة ذروة ارتفاع الحرارة والسبت بداية انكسارها الهيئة العامة للأرصاد الجوية
كتب الأمير نصرى

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قال الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، تشير الخرائط بداية من غد الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة ذروتها الخميس والجمعة، ونسب الرطوبة لن تكون مرتفعة بشكل كبير وفى الحدود المعتادة. 
 
وأضاف محمود القياتى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، المذاع على قناة dmc، أن العظمى على القاهرة تصل لـ 40 درجة مئوية، والساحل الشمالى حوالى 35 درجة مئوية، ودرجة الحرارة بالمناطق الجنوبية الأقصر وأسوان حوالى 45 درجة مئوية وشمال الصعيد 43 درجة مئوية.
 
وأوضح محمود القياتى، أن ذروة الحرارة الخميس والجمعة، وكسر الموجة يبدأ السبت، مع مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا، وحبس نسب الرطوبة، كما ستتغير مصادر الكتل الهوائية بدءا من يوم السبت ويبدأ من السواحل الشمال إلى المناطق الداخلية.
 
 
 

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