اليوم السابع
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توزيع 2 طن من لحوم أضاحى الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية غدا

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 02:41 م
توزيع 2 طن من لحوم أضاحى الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية غدا وزارة الأوقاف
كتب – لؤي علي

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أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 2 طن من لحوم أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة المنوفية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الأربعاء الموافق 6 سبتمبر الجاري، للأسبوع العاشر من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت الوزارة أنه إجمالي ما تم توزيعه من اللحوم حتى تاريخه بلغ ( 286 ) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الإسكندرية- الجيزة- الغربية- القليوبية- البحيرة- الدقهلية- بني سويف- دمياط- الفيوم- الشرقية- المنيا- كفر الشيخ- دمياط- الإسماعيلية- بورسعيد- جنوب سيناء- شمال سيناء- البحر الأحمر- أسيوط- سوهاج- المنوفية- السويس- مرسى مطروح- الوادي الجديد- قنا- الأقصر- أسوان).

يُذكر أن وزارة الأوقاف وزعت اليوم الثلاثاء، 3 أطنان من لحوم أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة (شمال سيناء)، وذلك من خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.


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