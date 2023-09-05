وزير الصحة: 2230 مولودا خلال ساعة و25 دقيقة و39 ثانية فقط

كتب وليد عبد السلام

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، الساعة السكانية في مصر من الساعة (10:00:01) وحتى (11:25:40) من صباح اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، بمعدل زيادة في عدد المواليد بلغ 2230 مولودًا خلال ساعة و25 دقيقة و39 ثانية فقط.

جاء ذلك في مستهل إدارته للجلسة الحوارية "الزيادة السكانية والتغطية الصحية الشاملة: الفرص والتحديات"، ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، تحت رعاية وتشريف فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة داريا وزيرة رعاية الأسرة بدولة صربيا، والسيد حاج ناصر رئيس البرنامج القومي للسكان بنيجيريا، د.فاديا سعادة مدير برنامج التنمية في شرق أفريقيا والبنك الدولي، والدكتورة ليلى بكر المدير الإقليمي للدول العربية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالية لدول شرق المتوسط.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن نموذج الساعة السكانية يدل على الزيادة السكانية السريعة في مصر، من 105 ملايين و411 ألفا و937 نسمة، إلى 105 ملايين و414 ألفا و515 نسمة.

ولفت وزير الصحة والسكان -خلال الجلسة- إلى عدد من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة والتي كانت جزء من حل المشكلات التي تتسبب فيها الزيادة السكانية، مثل إنشاء ٢٤ مدينة جديدة لحل مشكلة العشوائيات، واستصلاح وزراعة ٣ ملايين فدان لضمان الأمن العذائي لهذه الزيادات، منوهًا إلى دور مبادرات الصحة العامة "100 مليون صحة" في تحسين المؤشرات الصحية للمواطنين على مدار ال 6 سنوات الماضية.

ووجه وزير الصحة والسكان، الشكر للمؤسسات الدولية الشريكة والمجتمع المدني لتعاونهم مع مصر في مواجهة مشكلات القصية السكانية.

ولفت وزير الصحة والسكان، إلى أهمية انضمام دولتي صيربيا ونيجيريا في الجلسة الحوارية، والتي تم خلالها مشكلة استعراض المشكلة العكسية التي تواجه دولة صيربيا وهي انخفاض معدلات الموليد، كما لفت الوزير إلى أن مصر ونيجيريا وإثيوبيا مرشحين ضمن الدول الأكثر إنجابًا، وضمن ال 8 دول المسئولة عن الزيادة السكانية حتى عام 2050، موضحًا أن نيجيريا إحدى الدول الموقعة على المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية.