اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 01:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

البيئة: زبد البحر بسبب تفريغ مياه "صابورة" التوازن للسفن ويصعب تحديد المسؤل عنه

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:56 م
البيئة: زبد البحر بسبب تفريغ مياه "صابورة" التوازن للسفن ويصعب تحديد المسؤل عنه زبد البحر
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة البيئة، أن زبد البحر يظهر في كل شواطئ بحار العالم، وسبق وظهر منذ عامين، وظهوره على شواطئ بورسعيد لا يعتبر مشكلة بيئية نهائيا، وسيختفى تماما مع حركة المد والجزر، ولا يحتاج لأى مقاومة.
 
وأضافت وزارة البيئة، أن هذا الزبد بسبب بقايا مياه صابورة، ويصعب تحديد مسئوليتها، بسبب موقع مدينة بورسعيد وحركة السفن داخل وخارج الميناء فى بورسعيد، والسفن المارة بقناة السويس، وأن سرعة التيار والمد والجذر ستزيل آثارها تماما.
 
والصابورة هي المياه غير النظيفة والمواد المستخدمة لتوفير الاستقرار للمركب أو الهيكل، حيث يمكن وضع الصابورة بخلاف البضائع في مركبة، وغالبا تكون سفينة أو جندول بالون أو منطاد، وتسمى الحجرة الموجودة داخل القارب أو السفينة أو الغواصة أو أي هيكل عائم آخر يحمل الماء خزان "الصابورة"، وتحرك الماء من وإلى خزان الصابورة يكون شيء أساسى لموازنة السفينة وتبقى الصابورة تحت مستوى الماء، لمواجهة آثار الوزن فوق مستوى الماء، وتلجأ بعض السفن إلى إعادة توزيع الصابورة في الوعاء أو التخلص منه تماما لتغيير آثاره على حركة الوعاء.
 
جدير بالذكر زبد البحر هو أحد الأسرار التى يخبرنا بها عن حجم التفاصيل التى لا نراها بالعين المجردة، وتخبئها الأمواج، وتنتج عن عدة أسباب بعضها معروف من صنع الطبيعة كنفوق الحيوانات المهاجرة، أو موت بعض الطحالب البحرية، وبعضها من صنع الإنسان كمخلفات المراكب البترولية، والشوائب، فالبحر عالم ملىء بالأسرار يفاجئنا بها دوما، ولعل ما شهدته مدينة بورسعيد من ظهور زبد البحر على الشواطئ، هو أحد الأسرار التى قذفها البحر للخارج مع غروب الشمس، ليتحول المشهد لاحتفالية على مواقع الفيس بوك بوجود رغوات البحر، وانتشرت العديد من الصور للمصطافين مع زبد البحر، وتعامل البعض معها انها لها قدسية دينية، لذكرها فى القرآن والأحاديث النبوية الشريفة، وارتباطها بأن الذنوب حين تكثر تشبه هذا الزبد فى كثافتها وانتشارها.
 
 

البيئة

زبد البحر

الزبد

تلوث المياة

البحر

بورسعيد

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

البحر يكشف أسراره.. 4 أسباب وراء ظهور زبد البحر على شواطئ بورسعيد.. البيئة: لا يشكل خطرا وسيزول مع المد والجذر.. خبير بيئى: النفوق الطبيعى للطحالب والأحياء البحرية وسلوكيات البشر أهم الأسباب.. صور

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 07:00 ص

ظهرت ببورسعيد.. رئيس معهد علوم البحار: زبد البحر ظاهرة طبيعية مذكورة في القرآن

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 09:55 م

وزارة البيئة: زبد البحر في بورسعيد يختفى مع حركة المد والجزر

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 12:07 م

وزارة البيئة تتحدث عن ظاهرة زبد البحر ببورسعيد: ليست خطرا وتحدث فى كل بحار العالم

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 10:56 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة