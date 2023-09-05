الزراعة: تصدير مليون و32 ألف طن بطاطس منذ بداية العام

كتبت أسماء نصار

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، ان اجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغت حوالي مليون و32 ألف طن، بإجمالي عدد عينات 40199 عينة.

واكدت مدير المشروع، أنه تم خلال شهر أغسطس الماضي، فحص حوالي 630 عينة، بكمية إجمالية بلغت 17957 طن، وذلك تمهيدا لتصديرها إلى عدد من الدول المختلفة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والأجنبية.

وأشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله إنجازات المشروع، أن كميات تقاوي الكسر المحلي والتي تم فحصها استعدادا لموسم 2023- 2024 بلغت حتى الآن، حوالي 227 ألفا و900 طن، بإجمالى عينات 11 ألفا و483 عينة، من بينها، 7625 عينة تم فحصها خلال شهر أغسطس، بكمية إجمالية 150 ألفا و 982 طنا.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، اوضحت مدير المشروع انه يتم متابعة، أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، فضلاً عن مراجعة البيانات المرسله من التابلت إلى منصه إعداد وإستقبال البيانات لكلا من : إستمارات (سحب عينات تقاوي الكسر المحلى الثلاجات)، إستمارات (خروج تقاوي الكسر المحلى للإنبات) إستعداداً لبدء شحنها لزراعة العروة الشتوية (العروة التصدرية) للموسم الجديد 2023-2024.

وأضافت أنه تم إدخال بيانات (43) ثلاجة المخزن بها تقاوي البطاطس المعتمدة بالمناطق الخالية ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية خلال شهر اغسطس ليصبح عدد الثلاجات الموجودة بقاعدة البيانات ( 113 ثلاجة ) ، كما يتم مراجعة جميع البيانات الحقلية لتقاوي بطاطس الكسر المحلي داخل الثلاجات من حيث الصنف المنزرع.

وأشارت بلابل إلى أنه تم تأسيس (8 بيفوتات) بمساحة (940 فدان) داخل المناطق الخالية من العفن البني بمحافظات ( مرسي مطروح - الوادي الجديد – اسوان ) ورسمهم داخل قاعدة البيانات الجغرافية ، كما يتم رصد ومتابعة التغيرات التي تطرأ على المزارع والبيفوتات داخل المناطق الخالية استعداداً لإعداد ملفات المناطق الخالية للموسم الجديد 2023-2024.