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قيام ووصول قطارات إلى محطة مصر بدلا من اختصارها بشبرا اعتباراً من الجمعة

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 01:08 م
قيام ووصول قطارات إلى محطة مصر بدلا من اختصارها بشبرا اعتباراً من الجمعة قطارات - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت هيئة السكة الحديد إعادة قيام ووصول بعض القطارات من محطة مصر برمسيس، بدلاً من اختصارها بمحطة شبرا الخيمة تيسيراً على الركاب، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة القادمة الموافق 8/9/2023، حيث يتم إلغاء إختصار قطارات الثالثة التهوية الديناميكية الشغالة ما بين الإسكندرية / القاهرة بمحطة شبرا الخيمة ويتم وصولهم لمحطة القاهرة وهم قطارات ( 1108 -132 -32 -28 ، 7 – 23 – 31 – 35 ).
 
واعتباراً من يوم الجمعه الموافق 15/9/2023 يتم إلغاء إختصار قطارات ركاب خط (طنطا / منوف / القاهرة ) بمحطه شبرا الخيمة ووصولهم لمحطة مصر وهم قطارات (534/124/562/548/550/558/ ، 535/543/549/555/557/123).
 
يأتى ذلك استكمالًا لخطة إعادة قيام ووصول بعض القطارات وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
 

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