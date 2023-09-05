قيام ووصول قطارات إلى محطة مصر بدلا من اختصارها بشبرا اعتباراً من الجمعة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت هيئة السكة الحديد إعادة قيام ووصول بعض القطارات من محطة مصر برمسيس، بدلاً من اختصارها بمحطة شبرا الخيمة تيسيراً على الركاب، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة القادمة الموافق 8/9/2023، حيث يتم إلغاء إختصار قطارات الثالثة التهوية الديناميكية الشغالة ما بين الإسكندرية / القاهرة بمحطة شبرا الخيمة ويتم وصولهم لمحطة القاهرة وهم قطارات ( 1108 -132 -32 -28 ، 7 – 23 – 31 – 35 ).

واعتباراً من يوم الجمعه الموافق 15/9/2023 يتم إلغاء إختصار قطارات ركاب خط (طنطا / منوف / القاهرة ) بمحطه شبرا الخيمة ووصولهم لمحطة مصر وهم قطارات (534/124/562/548/550/558/ ، 535/543/549/555/557/123).

يأتى ذلك استكمالًا لخطة إعادة قيام ووصول بعض القطارات وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.