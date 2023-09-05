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وزير الصحة: الدولة أقامت 24 مدينة جديدة لحل مشكلة العشوائيات

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:41 م
وزير الصحة: الدولة أقامت 24 مدينة جديدة لحل مشكلة العشوائيات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن الدولة نفذت العديد من الجهود المختلفة لمواجهة الزيادة السكنية، متابعا: "نفذنا بعض المشاريع الكبرى لمواجهة الزيادة السكانية، لافتة إلى أن الدولة أقامت 24 مدينة جديدة لحل مشكلة العشوائيات.. والأمر ليس رفاهية ولكن لاستقبال الزيادة السكانية.. وتم زيادة 3 ملايين فدان أراض زراعية إلى الرقعة الزراعية".

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية "التحديات والفرص"، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.

من المقرر إقامة معرض يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وذلك على هامش المؤتمر.

ويعكس المؤتمر اهتمام الدولة المصرية بملف السكان ، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان. ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.


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