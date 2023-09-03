الرئيسية أخبار عاجلة أخبار × 24 ساعة.. إتاحة حجز تذاكر السكة الحديد أون لاين وعبر تطبيق الهاتف الأحد، 03 سبتمبر 2023 12:00 ص قطارات السكة الحديد إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها. التعليم العالى: ملتقى "كن مستعداً" التوظيفى يهدف لربط سوق العمل بالشباب الزارعة: 50% زيادة فى صادراتنا الزراعية منذ عام 2014 حتى الآن غدا.. فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الجدد فى جامعة الأزهر وزارة الرى: 473 منشأً متنوعة للحماية من أخطار السيول فى شمال وجنوب سيناء إتاحة حجز تذاكر السكة الحديد أونلاين وعبر تطبيق الهاتف.. اعرف التفاصيل الصحة تعلن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف القيادية.. تفاصيل الخشت يتلقى تقريرا عن جامعات أمريكية مطبقة لنظام 4 سنوات بكليات الهندسة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. انطلاق اختبارات القدرات للطلاب بالكليات الجيزة: افتتاح محور عمرو بن العاص من الدائرى الجنوبى حتى شارع الهرم آخر سبتمبر "سكك حديد مصر" تعلن تعديل مواعيد بعض القطارات بدءا من الثلاثاء المقبل غلق كلى لطريق بلبيس الصحراوى للقادم من الإسماعيلية غدًا تعليم القاهرة تغلق اليوم باب التحويلات الإلكترونية بين المدارس التعليم العالى: تسجيل أكثر من 18 ألف طالب بـ20 جامعة بمبادرة كن مستعدا التوظيفي الصحة: اليوم آخر موعد للتسجيل فى المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية هيئة الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 33 درجة غلق كلى لطريق 26 يوليو من أعلى نفق شارع وادى النيل وحتى مطلع كوبرى لبنان اخبار مصر اهم الاخبار اخبار مصر اليوم الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. مصر الأولى أفريقيًا بقيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة السبت، 02 سبتمبر 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. فتح باب التسجيل فى تنسيق جامعة الأزهر الأحد المقبل الجمعة، 01 سبتمبر 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. إتاحة حجز تذاكر القطارات بمنافذ ماكينات الدفع المباشر الخميس، 31 أغسطس 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. خطة لحفر 45 بئرًا للغاز الطبيعى باستثمارات 1.9 مليار دولار الأربعاء، 30 أغسطس 2023 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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