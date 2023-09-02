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تعليم القاهرة تغلق اليوم باب التحويلات الإلكترونية بين المدارس

السبت، 02 سبتمبر 2023 12:57 م
تعليم القاهرة تغلق اليوم باب التحويلات الإلكترونية بين المدارس محافظة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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تغلق مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم باب التحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة، وذلك بعد أن أعادت فتح باب التحويلات مره أخرى استمرت أسبوع بدأ من يوم الأحد الماضي 27 أغسطس 2023 حتى اليوم السبت 2 سبتمبر 2023، ومع نهاية اليوم سيتم غلق باب التقدم للتحويل. 
 
وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أغلقت باب التحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة، الثلاثاء الماضى 14 اغسطس. 
 
وفى سياق أخر، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن بدء مجموعات الدعم المدرسى للشهادات العامة بالإدارات التعليمية، وذلك برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية. 
 
 
 
 

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