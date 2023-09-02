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الزارعة: 50% زيادة فى صادراتنا الزراعية منذ عام 2014 حتى الآن

السبت، 02 سبتمبر 2023 08:34 م
الزارعة: 50% زيادة فى صادراتنا الزراعية منذ عام 2014 حتى الآن الدكتور على عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور على عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، أن الإنتاج الزراعي يُساهم بـ18% في الصادرات المصرية و15% من الناتج المحلي الإجمالي يخرج من قطاع الزراع، لافتا إلى مصر لديها اكتفاء ذاتي من جميع الخضار والفاكهة والفائض يتم تصديره للخارج.
 
وأشار الدكتور علي عبد المحسن، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن هناك 50% زيادة في الصادرات الزراعية من عام 2014 حتى الآن ، موضحا أن وزارة الزراعة تسير على عدة محاور لزيادة التنافس أولها فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية.
 
واستكمل: "فتحنا أكثر من 80 سوق جديد أمام الصادرات الزراعية المصرية في العديد من الدول المهمة وأهمها السوق الياباني وهو سوق معروف بتشدده في الرقابة والفحص"، مشيرا إلى أنهم مهتمين برفع الانتاج وأيضا رفع جودة المنتج بتعريف المزارعين بطريقة جيدة للحفاظ على جودة المنتج.
 

وزارة الزراعة

الصادرات الزراعية

وزير الزراعة

برنامج الحياة اليوم

تصدير الفاكهة والخضر



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