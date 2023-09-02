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الصحة تعلن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف القيادية.. تفاصيل

السبت، 02 سبتمبر 2023 10:31 ص
الصحة تعلن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف القيادية.. تفاصيل وزارة الصحة
كتب: محمد الأحمدى

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فتح باب التقدم لشغل الوظائف القيادية التالية (مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات المختلفة – وكلاء لمديريات الشئون الصحية – مديرين للإدارات العامة للمستشفيات بمديريات الشئون الصحية). 
 
وأوضحت الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عدد من الشروط المطلوبة وهى: 
 
-هذا الإعلان قاصر على الأطباء العاملين في وزارة الصحة والسكان، والجهات الحكومية
 
-يفضل أن يكون المتقدم صاحب خبرة في إدارة المستشفيات والمديريات
 
- يجب ألا يزيد السن عن 55 عامًا، ولم تقع عليه أي جزاءات إدارية  
 
لإرسال الطلبات والاستفسارات
01005446532
 
 
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